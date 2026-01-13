कमी गुंतवणुकीत घरातून सुरू करता येणारे 8 व्यवसाय

Monika Shinde

घरबसल्या व्यवसाय

जर तुम्हाला घरबसल्या स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा असेल, तर कमी गुंतवणुकीतील हे व्यवसाय तुमच्यासाठी बेस्ट आहेत.

बेकरी व्यवसाय

केक, कुकीज, ब्रेड किंवा डेझर्ट बनवण्याची आवड असेल तर घरूनच ऑर्डर घेऊन बेकरी व्यवसाय सुरू करता येतो. खर्च कमी, नफा चांगला.

घरगुती खाणावळ

चविष्ट जेवण बनवता येत असेल तर ऑफिस कर्मचारी किंवा विद्यार्थ्यांसाठी टिफिन सर्व्हिस सुरू करून नियमित उत्पन्न मिळवू शकता.

आर्टिफिशियल ज्वेलरी

फॅशनची आवड असेल तर आर्टिफिशियल दागिन्यांचा व्यवसाय बेस्ट आहे. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन विक्रीतून कमी गुंतवणुकीत चांगली कमाई शक्य आहे.

ब्युटी पार्लर

मेकअप, फेशियल किंवा स्किन केअरचे ज्ञान असेल तर घरातूनच छोटं ब्युटी पार्लर सुरू करून महिलांसाठी फायदेशीर व्यवसाय करू शकता.

फ्रेश फ्रुट बॉक्स

ताजी आणि स्वच्छ फळं कापून किंवा पॅक करून फ्रेश फ्रुट बॉक्स सर्व्हिस सुरू करा. ऑफिस, जिम आणि हेल्थ कॉन्शस लोकांमध्ये मोठी मागणी आहे.

आरी वर्क

साडीवर किंवा ब्लाउसवर डिझाइन तयार करून आरी वर्कचा व्यवसाय घरातून सुरू करता येतो. क्रिएटिव्ह लोकांसाठी उत्तम संधी

नेल आर्ट

नेल आर्टची क्रेझ वाढत आहे. थोडं ट्रेनिंग घेऊन घरूनच नेल आर्ट सर्व्हिस सुरू करून चांगलं उत्पन्न मिळवता येतं.

कस्टमाईज गिफ्ट

फोटो फ्रेम, मग, कुशन किंवा खास गिफ्ट तयार करून कस्टमाईज गिफ्ट व्यवसाय सुरू करा. सण आणि वाढदिवसात मोठी मागणी असते.

