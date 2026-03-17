रक्तातील ऑक्सिजन लेव्हल कमी होण्याची 'ही' आहेत लक्षणे!

Aarti Badade
शरीराचे सर्व अवयव सुरळीत चालण्यासाठी रक्तातील ऑक्सिजनची पातळी (SPO2) योग्य असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
Low oxygen symptoms
अगदी थोडेसे काम केल्यावरही प्रचंड थकवा किंवा अशक्तपणा जाणवणे हे शरीरातील ऑक्सिजन कमी झाल्याचे मुख्य संकेत आहे.
ऑक्सिजनची तीव्र कमतरता भासल्यास ओठ, त्वचा किंवा नखे निळसर पडू शकतात, या वैद्यकीय स्थितीला 'सायनोसिस' म्हणतात.
शरीरातील ऑक्सिजनची कमतरता भरून काढण्यासाठी हृदय अधिक वेगाने रक्त पंप करू लागते, ज्यामुळे हृदयाचे ठोके वाढतात.
मेंदूला पुरेसा ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे वारंवार चक्कर येणे, गोंधळल्यासारखे वाटणे किंवा तीव्र डोकेदुखीचा त्रास होऊ शकतो.
श्वास घेताना अडथळा येणे किंवा वारंवार खोकला येणे हे फुफ्फुसांपर्यंत पुरेसा ऑक्सिजन पोहोचत नसल्याचे लक्षण आहे.
सामान्यतः रक्तातील ऑक्सिजनची पातळी ९५% ते १००% असणे निरोगी मानले जाते; ती सतत ९४% पेक्षा कमी असणे चिंताजनक आहे.
जर तुम्हाला वरीलपैकी कोणतीही लक्षणे जाणवत असतील, तर पल्स ऑक्सिमीटरने तपासणी करा आणि त्वरित डॉक्टरांशी संपर्क साधा.
eat garlic for cholesterol heart health
