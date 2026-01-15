40 नंतर आरोग्याची खरी ढाल! हाडं, स्नायू अन् ताकद वाढवणारे 5 जादुई सुपरफूड्स

Aarti Badade

वयानुसार शरीराची काळजी

वयाची ४० ओलांडल्यानंतर शरीरातील स्नायूंची झीज वेगाने होऊ लागते, त्यामुळे प्रथिनांनी युक्त आहार घेणे अनिवार्य आहे.

अंडी - प्रथिनांचा शुद्ध स्रोत

अंडी हे उच्च दर्जाच्या प्रथिनांचे उत्तम साधन असून ते स्नायूंची दुरुस्ती आणि रिकव्हरी वेगाने करण्यास मदत करतात.

दही किंवा ग्रीक योगर्ट

दह्यातील प्रोबायोटिक्स पचनशक्ती सुधारतात आणि त्यातील प्रथिने शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी फायदेशीर ठरतात.

पनीर आणि टोफू

कॅल्शियम आणि प्रोटीनने समृद्ध असलेले पनीर हाडांची घनता टिकवून ठेवते आणि सांधेदुखीपासून संरक्षण देते.

मूग आणि मसूर डाळ

पचायला हलक्या असलेल्या या डाळी रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवतात आणि शरीराला आवश्यक वनस्पती-आधारित प्रथिने पुरवतात.

मासे किंवा चिकन सूप

ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्सयुक्त मासे सांध्यांची लवचिकता टिकवतात, तर चिकन सूपमधून शरीराला त्वरित ऊर्जा आणि पोषण मिळते.

हाडांच्या मजबुतीचा खजिना

नैसर्गिक कॅल्शियम आणि प्रथिनांच्या या स्रोतांमुळे हाडे ठिसूळ होण्याचा धोका कमी होतो आणि शारीरिक ताकद वाढते.

आरोग्यदायी वृद्धत्वाचा मंत्र

रोजच्या आहारात या ५ पदार्थांचा समावेश करून आणि नियमित व्यायामाची जोड देऊन तुम्ही चाळीशीनंतरही तंदुरुस्त राहू शकता.

