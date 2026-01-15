40 नंतर आरोग्याची खरी ढाल! हाडं, स्नायू अन् ताकद वाढवणारे 5 जादुई सुपरफूड्स

Aarti Badade
वयाची ४० ओलांडल्यानंतर शरीरातील स्नायूंची झीज वेगाने होऊ लागते, त्यामुळे प्रथिनांनी युक्त आहार घेणे अनिवार्य आहे.
Calcium rich foods for bone health
Sakal
अंडी हे उच्च दर्जाच्या प्रथिनांचे उत्तम साधन असून ते स्नायूंची दुरुस्ती आणि रिकव्हरी वेगाने करण्यास मदत करतात.
Calcium rich foods for bone health
Sakal
दह्यातील प्रोबायोटिक्स पचनशक्ती सुधारतात आणि त्यातील प्रथिने शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी फायदेशीर ठरतात.
Calcium rich foods for bone health
Sakal
कॅल्शियम आणि प्रोटीनने समृद्ध असलेले पनीर हाडांची घनता टिकवून ठेवते आणि सांधेदुखीपासून संरक्षण देते.
Calcium rich foods for bone health
Sakal
पचायला हलक्या असलेल्या या डाळी रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवतात आणि शरीराला आवश्यक वनस्पती-आधारित प्रथिने पुरवतात.
Calcium rich foods for bone health
Sakal
ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्सयुक्त मासे सांध्यांची लवचिकता टिकवतात, तर चिकन सूपमधून शरीराला त्वरित ऊर्जा आणि पोषण मिळते.
Calcium rich foods for bone health
Sakal
नैसर्गिक कॅल्शियम आणि प्रथिनांच्या या स्रोतांमुळे हाडे ठिसूळ होण्याचा धोका कमी होतो आणि शारीरिक ताकद वाढते.
Calcium rich foods for bone health
Sakal
रोजच्या आहारात या ५ पदार्थांचा समावेश करून आणि नियमित व्यायामाची जोड देऊन तुम्ही चाळीशीनंतरही तंदुरुस्त राहू शकता.
Calcium rich foods for bone health
Sakal
Vegetarian Vitamin sources
Sakal