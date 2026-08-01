LPG सिलेंडर स्वस्त! मुंबई, पुण्यासह तुमच्या शहरात आता कितीला?

Vinod Dengale
1 ऑगस्टपासून देशभरात व्यावसायिक LPGच्या दरात सुमारे 200 रुपयांची कपात केली असून नवे दर लागू झाले आहेत. LPG Cylinder Price Today
Mumbai, Pune & Maharashtra Get New Rates
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आज मुंबईत 14.2 किलोचे घरगुती LPG गॅस सिलेंडर 941.50 रुपये आणि 19 किलोचे व्यावसायिक गॅस सिलेंडर 2,691.50 रुपयांना मिळत आहे.
Mumbai LPG Price
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घरगुती गॅस सिलेंडर 945 रुपये आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडर 2,752 रुपयांना विकलं जात आहे.
Pune LPG Price
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घरगुती LPG 993.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर 2,915.50 रुपये मिळतो.
Nagpur LPG Price
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घरगुती गॅस 944.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर 2,715 रुपये.
Kolhapur LPG Price
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घरगुती गॅस सिलेंडर 945.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर 2,767 रुपये.
Nashik LPG Price
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घरगुती गॅस सिलेंडर - 950.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर 2,796.50 रुपये
Chh. Sambhajinagar LPG Price
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घरगुती गॅस सिलेंडर 941.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर 2,693 रुपये
Thane LPG Price
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