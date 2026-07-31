रात्रभर भिजवलेल्या बडीशेप, ओवा आणि आल्याचे पाणी पिण्याचे शरीराला जबरदस्त फायदे

Vinod Dengale

पेय

बडीशेप, ओवा आणि आलं यांच पाणी सकाळी रिकाम्या पोटी पिल्याने तुमच्या शरीरात 3 मोठे बदल होतात.

Overnight Fennel, Ajwain & Ginger Water

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पचनक्रिया सुधारते

या पाण्यामुळे पोटातील पाचक रसांचे स्रवण वाढवण्यास आणि जड अन्न पचण्यास मदत होते.

Digestion

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गॅसला बाय-बाय

या पाण्यामुळे पोटात अडकलेला गॅस आणि सकाळची पोटफुगी कमी होते.

Gas

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पोटाला आराम

या पेयामुळे पोटाला उब मिळते आणि पचनसंस्थेला आराम मिळतो.

Relaxed

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अॅसिडिटीपासून आराम

या पेयामुळे पोटातील जळजळ कमी होण्यास आणि पचनसंस्थेला आराम मिळण्यास मदत होऊ शकते.

Acidity

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सर्दी-खोकल्यात आराम

नैसर्गिक पेयामुळे घशातील खवखव, कफ आणि छातीतील जळजळ कमी होण्यास मदत होते.

Cought

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रात्रभर भिजवून

1 चमचा बडीशेप + ½ चमचा ओवा आणि आल्याचा छोटा तुकडा 1 ग्लास पाण्यात रात्रभर भिजवून सकाळी पाणी गाळून रिकाम्या पोटी प्या.

Boil drink

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eSakal

गुहेत अडकला... 137 जणांनी प्रयत्न केले; तरीही बाहेर काढता आलं नाही! नेमकं काय घडलं?

Trapped Inside a Cave: Why Even 137 Rescuers Couldn't Save Him

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