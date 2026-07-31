रात्रभर भिजवलेल्या बडीशेप, ओवा आणि आल्याचे पाणी पिण्याचे शरीराला जबरदस्त फायदे

Vinod Dengale
बडीशेप, ओवा आणि आलं यांच पाणी सकाळी रिकाम्या पोटी पिल्याने तुमच्या शरीरात 3 मोठे बदल होतात.
Overnight Fennel, Ajwain & Ginger Water
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या पाण्यामुळे पोटातील पाचक रसांचे स्रवण वाढवण्यास आणि जड अन्न पचण्यास मदत होते.
Digestion
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या पाण्यामुळे पोटात अडकलेला गॅस आणि सकाळची पोटफुगी कमी होते.
Gas
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या पेयामुळे पोटाला उब मिळते आणि पचनसंस्थेला आराम मिळतो.
Relaxed
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या पेयामुळे पोटातील जळजळ कमी होण्यास आणि पचनसंस्थेला आराम मिळण्यास मदत होऊ शकते.
Acidity
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नैसर्गिक पेयामुळे घशातील खवखव, कफ आणि छातीतील जळजळ कमी होण्यास मदत होते.
Cought
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1 चमचा बडीशेप + ½ चमचा ओवा आणि आल्याचा छोटा तुकडा 1 ग्लास पाण्यात रात्रभर भिजवून सकाळी पाणी गाळून रिकाम्या पोटी प्या.
Boil drink
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