पाकिस्तानात LPG सिलिंडर किती रुपयांना मिळतं? माहितीय का?

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये गॅस सिलिंडरच्या किमतीत नेमका किती फरक आहे, जाणून घ्या.
LPG Price India vs Pakistan 2026
मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे देशात सिलिंडरचे दर वाढले आहेत. भारतात एक सिलिंडर ९०० ते एक हजार रुपयांना मिळतो आहे.
पाकिस्तानमध्ये गॅस सिलिंडरची किंमत ८०० ते १५०० रुपयांदरम्यान आहे.
भारतात १४.२ किलो सिलिंडर मिळतो तर पाकिस्तानमध्ये फक्त ११.८ किलो सिलिंडर मिळतो.
पाकिस्तानमध्ये गॅस महाग होण्यामागे आयात, वाहतूक खर्च आणि कर हे मोठे कारण आहेत.
पाकिस्तानचा रुपया कमकुवत असल्यामुळे डॉलर महाग पडतो आणि गॅसच्या किमती वाढतात.
गॅस महाग झाल्यामुळे पाकिस्तानमधील सामान्य लोकांना आर्थिक ताण सहन करावा लागतो.
रतामध्ये सबसिडी आणि मजबूत पुरवठा व्यवस्थेमुळे गॅसच्या किमती तुलनेने स्थिर राहतात.
