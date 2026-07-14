किचनमध्ये शेगडी गॅस सिलिंडरपेक्षा जास्त उंचीवर का ठेवतात ? ९० % लोकांना माहित नाही खरं कारण

Yashwant Kshirsagar
बहुतेक लोक घरगुती एलपीजी सिलिंडर वापरतात, परंतु त्याचा वापर करताना अपघात टाळण्यासाठी सुरक्षिततेशी संबंधित महत्त्वाची माहिती असणे आवश्यक आहे.
Lpg Cylinder Safety Tips
esakal
तुम्ही पाहिले असेल की काही लोक एलपीजी सिलिंडर थेट शेगडीच्या शेजारी ठेवतात; पण ही पद्धत किती धोकादायक ठरू शकते?
Lpg Cylinder Safety Tips
esakal
गॅस सिलिंडर नेहमी शेगडीच्या पातळीपेक्षा खाली असलेल्या जागेवरच ठेवला पाहिजे. बहुतेक लोक स्वयंपाकघरातील ओट्यावर शेगडी ठेवतात आणि सिलिंडर त्याच्या खाली ठेवतात,हीच योग्य पद्धत आहे.
Lpg Cylinder Safety Tips
esakal
एलपीजी गॅस हवेपेक्षा जड असतो. जर काही कारणामुळे गॅस गळती झाली, तर तो गॅस खालच्या दिशेने पसरतो. त्यामुळे मोठा धोका निर्माण होतो.
Lpg Cylinder Safety Tips
esakal
जर सिलिंडर थेट शेगडीच्या शेजारी ठेवला असेल, तर गळती झालेला वायू थेट शेगडीच्या ज्वालांच्या संपर्कात येऊ शकतो, ज्यामुळे आग लागण्याचा किंवा स्फोट होण्याचा धोका अधिक निर्माण होऊ शकतो.
Lpg Cylinder Safety Tips
esakal
गॅस शेगडीचा ओटा सिलिंडरच्या वरच्या भागापेक्षा किमान ६ इंच उंच असावा. यामुळे गॅस गळती झाल्यास, गॅस सुरक्षितपणे खालच्या दिशेने पसरू शकतो.
Lpg Cylinder Safety Tips
esakal
याव्यतिरिक्त सिलिंडर आणि शेगडी यांच्यामध्ये किमान १ ते १.५ मीटरचे अंतर असावे. यामुळे सिलिंडरवर उष्णतेचा होणारा परिणाम कमी होतो आणि अपघाताचा धोका टळतो.
Lpg Cylinder Safety Tips
esakal
जर तुम्ही घरी एलपीजी सिलिंडर वापरत असाल, तर तुम्हाला हे माहित असले पाहिजे की तो कधीही आडवा करून किंवा चुकीच्या स्थितीत वापरू नये. सुरक्षिततेसाठी आणि धोके टाळण्यासाठी सिलिंडर नेहमी जमिनीवर उभा (सरळ स्थितीत) ठेवला पाहिजे.
Lpg Cylinder Safety Tips
esakal
Vegetarian Protein Foods
esakal