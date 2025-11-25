गॅस कनेक्शन सोबत मोफत मिळतो तब्बल 'इतक्या' लाखांचा विमा, कसा कराल दावा ?

Yashwant Kshirsagar

एलपीजीचा वापर

भारतातील बहुतेक घरांमध्ये आता एलपीजीचा वापर केला जातो.एलपीजी सिलिंडरची उपलब्धता ग्रामीण भागापासून शहरी भागात वाढली आहे.

विमा संरक्षण

ग्राहकांना गॅस कनेक्शनसह लाखो रुपयांचे मोफत विमा संरक्षण देखील मिळते हे फार कमी लोकांना माहिती आहे.

आर्थिक सुरक्षा

अपघात झाल्यास त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी हा विमा प्रदान केला जातो.

आपोआप विमा संरक्षण

जेव्हा नवीन गॅस कनेक्शन खरेदी केले जाते किंवा जुने नूतनीकरण केले जाते तेव्हा ग्राहकांना आपोआप निश्चित विमा संरक्षण मिळते. वेगळा फॉर्म भरण्याची किंवा प्रीमियम भरण्याची आवश्यकता नाही.

अपघात

हा विमा गॅस गळती, आग किंवा सिलिंडर स्फोट यासारख्या अपघातांमध्ये झालेल्या नुकसानाचे संरक्षण करतो.

कुटुंबाला लाभ

गॅस कनेक्शन खरेदी केल्यावर यामध्ये कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यासाठी १० लाखांपर्यंतचे संरक्षण आहे तर संपूर्ण कुटुंबासाठी जास्तीत जास्त ५० लाखांचे संरक्षण आहे.

मालमत्ता नुकसान

मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास २ लाखांपर्यंतचे दावे करता येतात. मृत्यू झाल्यास ६ लाखांपर्यंतचा वैयक्तिक अपघात विमा उपलब्ध आहे.

वैद्यकीय उपचार

शिवाय,वैद्यकीय उपचारांसाठी जास्तीत जास्त ३० लाखांपर्यंतची तरतूद आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक सदस्यासाठी जास्तीत जास्त २ लाखांपर्यंतची तरतूद आहे.

नियम

ही विमा रक्कम थेट कुटुंबाला दिली जाते, परंतु त्यासाठी गॅस सिलिंडर, रेग्युलेटर, पाईप आणि स्टोव्ह आयएसआय-मार्क केलेले असणे आवश्यक आहे आणि त्यांची वेळोवेळी तपासणी करणे आवश्यक आहे.

कोणत्या अटी ?

आवश्यक नियमांचे पालन करणारे ग्राहकच गॅस विमा कव्हरचा लाभ घेऊ शकतात. उदाहरणार्थ, गॅस सिलिंडर पाईप, स्टोव्ह आणि रेग्युलेटर आयएसआय-मार्क केलेले असणे आवश्यक आहे.

दावा करण्याची प्रक्रिया

जर गॅस सिलेंडरमुळे अपघात झाला आणि तुम्हाला विम्याचा दावा करायचा असेल, तर प्रथम तुमच्या एलपीजी वितरकाला आणि पोलिस स्टेशनला अपघाताची माहिती द्या.

ग्राऊंड रिपोर्ट

त्यानंतर विमा कंपनीचा अधिकारी ग्राउंड व्हिजिट घेईल आणि चौकशी करेल.अपघाताची पुष्टी झाल्यानंतर, विमा कंपनी दावा मंजूर करते.

ऑनलाईन सुविधा

ग्राहकांना वेगळा अर्ज सादर करण्याची आवश्यकता नाही. वितरक प्रक्रिया सुरू करतो. हा विमा दावा mylpg.in या वेबसाइटला भेट देऊन ऑनलाइन देखील दाखल करता येतो.

