पुण्याजवळील 'या' ५ ठिकाणांवरुन दिसतात सुंदर ग्रह-तारे; मिळेल स्वर्गसुखाचा अनुभव

Yashwant Kshirsagar
पुण्याजवळ अशी काही ठिकाणी आहेत जिथे तुम्ही आकाशातील सुंदर ग्रह आणि तारे पाहण्याचा अनुभव घेऊ शकता.
Pune's Best Stargazing Points
esakal
ऐतिहासिक पुरंदर किल्ल्यावरुन तुम्ही आकाशातील सुंदर ग्रह तारे आणि शहरातील दिव्यांचे दृश्य पाहू शकता.
नैसर्गिक सौंदर्य आणि मोकळ्या आकाशासाठी प्रसिद्ध असलेले लोणावळ्यात सुंदर ग्रह तारे पाहण्याचा अनुभव अद्भुत आहे
रायगड जिल्ह्यातील येथील प्रदूषणमुक्त आणि शांत वातावरणात रात्रीच्या वेळी ग्रह-तारे पाहण्याचा अनुभव खूप वेगळा आहे.
सातारा जिल्ह्यातील कोयना परिसरातील येथील गडद आकाशात आकाशगंगा पाहणे हा एक अविस्मरणीय अनुभव आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील निसर्गाने नटलेल्या भंडारदरा येथे तलावाच्या काठावर तारांकित आकाश पाहताना तुम्ही शांतीचा अनुभव घेऊ शकता.
आकाशातील ग्रह-तारे पाहण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ नोव्हेंबर ते जानेवारी आहे, या काळात आकाश निरभ्र असते.
तारांकित आकाश पाहण्यासाठी दुर्बिणी आणि आकाशीय नकाशा वापरणे केव्हाही चांगले.
