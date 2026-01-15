आयुष्यात सुख, समृद्धी आणि पॉझिटिव्ह एनर्जी हवी आहे? 'हे' फेंग शुई गिफ्ट्स ठरतील लकी

Anushka Tapshalkar

फेंग शुई भेटवस्तू म्हणजे काय?

फेंग शुईनुसार दिलेल्या भेटवस्तू घरात सकारात्मक ऊर्जा, समतोल आणि समृद्धी वाढवण्यासाठी उपयुक्त मानल्या जातात.

Feng Shui Gifts

|

sakal

लाफिंग बुद्धा

हसरा बुद्धा तणाव दूर ठेवतो आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा व समृद्धी आकर्षित करतो.

Laughing Buddha

|

sakal

लकी बॅम्बू

सातत्यपूर्ण प्रगती, नशीब आणि करिअरमध्ये पुढे जाण्याचे प्रतीक मानला जातो.

Lucky Bamboo

|

sakal

मनी ट्री / जेड प्लांट

आर्थिक स्थैर्य, संपत्ती आणि दीर्घकालीन भरभराटीशी जोडलेला मानला जातो.

Money Plant or Jade plant

|

sakal

थ्री-लेग्ड टॉड (तीन पायांचा बेडूक)

घरात येणाऱ्या पैशांचे आणि आर्थिक प्रवाहाचे प्रतीक आहे.

Three Legged Toad

|

sakal

वॉटर फाउंटन

कॅश फ्लो, शांतता आणि संतुलन वाढवण्यास मदत करतो.

Water fountain 

|

sakal

नव्या सुरुवातीसाठी खास निवड

नवीन घर, नोकरी किंवा व्यवसायासाठी फेंग शुई भेटवस्तू शुभ मानल्या जातात.

Feng Shui Gifts for Prosperity and Positivity

|

sakal

2026 मध्ये लक बदलायचंय? मग घराच्या दारात ‘ही’ 5 झाडं लावाच!

Lucky Plants for Home Entrance 2026

|

sakal

आणखी वाचा