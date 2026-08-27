चंद्रग्रहणामुळे रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तात बदल? जाणून घ्या अचूक वेळ

Aarti Badade

रक्षाबंधन कधी?

यंदा रक्षाबंधन २८ ऑगस्ट २०२६, शुक्रवारी साजरे केले जाणार आहे.

Rakhi tying time

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Sakal

पौर्णिमेला रक्षाबंधन

श्रावण पौर्णिमेच्या दिवशी भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा हा सण साजरा करून बहिण भावाच्या मनगटावर राखी बांधते.

Rakhi tying time

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Sakal

२७ की २८ ऑगस्ट?

पौर्णिमेची तिथी आणि उदयकालीन मुहूर्त लक्षात घेता २८ ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधन साजरे करण्याचे सांगितले आहे.

Rakhi tying time

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Sakal

भद्रेचा अडथळा नाही

यंदा २८ ऑगस्टला भद्रा नसल्याने राखी बांधताना भद्रा काळाची चिंता करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले आहे.

Rakhi tying time

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Sakal

भद्रा कधी संपते?

भद्रा २७ ऑगस्ट रोजी सकाळी ९.०६ ते रात्री ९.२५ वाजेपर्यंत असल्याचे दिले आहे.

Rakhi tying time

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Sakal

रक्षाबंधनाला चंद्रग्रहण

२८ ऑगस्टला सकाळी ६.५३ ते दुपारी १२.३१ वाजेपर्यंत चंद्रग्रहण असल्याचे या माहितीत नमूद आहे.

Rakhi tying time

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Sakal

भारतात ग्रहण दिसणार का?

हे चंद्रग्रहण भारतामधून दिसणार नसल्याने सुतक पाळण्याची गरज नसल्याचे या माहितीनुसार सांगितले आहे.

Rakhi tying time

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Sakal

मग राखी कधी बांधायची?

भारतामध्ये ग्रहण दिसत नसल्याने २८ ऑगस्टला रक्षाबंधन साजरे करून राखी बांधता येईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

Rakhi tying time

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Sakal

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