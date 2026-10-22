ओमकारा iPhone Duo! सोनं, 36 हिऱ्यांनी मढवलेलं खास डिझाइन, फक्त 7 फोन बनणार; किंमत ऐकून बसेल धक्का

सूरज यादव

लक्झरी फोन

Caviar ने Apple iPhone Duo चं सोनं, हिरे आणि प्लॅटिनमने सजलेलं लक्झरी कलेक्शन लॉन्च केलंय.

Omkara iPhone

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Esakal

ॐ डिझाइन

Omkara Edition च्या मागील बाजूस ॐ चिन्हासह कमळ आणि भारतीय मंदिर कलेची झलक दिसते.

Omkara iPhone

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Esakal

36 हिरे

ओमकारा एडिशनच्या या फोनला तब्बल 36 नैसर्गिक हिरे जडवण्यात आले आहेत.

Omkara iPhone

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Esakal

सोन्याची बॉडी

Omkara Edition मध्ये 18 कॅरेट सोन्याचा वापर करण्यात आला असून डिझाइन हाताने तयार केलंय.

Omkara iPhone

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Esakal

जबरदस्त किंमत

या खास iPhone Duo Omkara Edition ची सुरुवातीची किंमत तब्बल 73 हजार डॉलर आहे.

Omkara iPhone

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Esakal

भारतीय किंमत

भारतीय चलनानुसार या फोनची किंमत जवळपास 68.9 लाख रुपये इतकी आहे.

Omkara iPhone

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Esakal

फक्त सात

Caviar जगभरात Omkara Edition चे फक्त सात युनिट्स तयार करणार आहे.

Omkara iPhone

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Esakal

गोल्ड बॉक्स

फोनसोबत 24 कॅरेट सोन्याचा लॉक होणारा केस आणि लाकूड-लेदरचा खास बॉक्स मिळतो.

Omkara iPhone

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Esakal

झाडावर आयुष्य घालवतो, जमिनीवर येताच शिकार होतो, तुम्हाला या प्राण्याबद्दल माहितीय का?

Sloth

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ESakal

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