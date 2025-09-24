नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी देवी चंद्रघंटाची पूजा का करतात? जाणून घ्या तिचे महत्त्व आणि लाभ!

Aarti Badade
नवरात्रीचा तिसरा दिवस देवी चंद्रघंटाला समर्पित आहे, जी देवी पार्वतीचेच एक उग्र रूप आहे. ही देवी शिवाला प्राप्त करण्यासाठी केलेल्या कठोर तपश्चर्येनंतर चंद्रघंटा म्हणून ओळखली गेली.
देवीच्या कपाळावर घंटाच्या आकाराचा अर्धचंद्र आहे, ज्यामुळे तिला 'चंद्रघंटा' हे नाव मिळाले आहे. ती सिंहारूढ असून तिच्या हातात शस्त्रे आहेत.
देवीचे हे रूप शांत आणि शक्तिशाली दोन्ही मानले जाते. ती साधकांना धैर्य आणि शौर्य प्रदान करते, ज्यामुळे त्यांना भीतीवर मात करण्यास मदत होते.
असे मानले जाते की, देवीच्या कपाळावरील घंटेचा आवाज नकारात्मक शक्ती, वाईट विचार आणि सर्व प्रकारच्या भीतीला दूर करतो.
माता चंद्रघंटाची पूजा केल्याने शारीरिक वेदना आणि मानसिक समस्या दूर होतात. तिच्या कृपेने भक्तांचे सर्व कष्ट दूर होतात, असे मानले जाते.
या दिवशी साधना करणाऱ्या भक्तांचे मन मणिपूर चक्रात प्रवेश करते, ज्यामुळे त्यांना एक विशेष प्रकारची ऊर्जा आणि अलौकिक अनुभव मिळतात.
देवी चंद्रघंटा ही तिच्या भक्तांना कोणत्याही संकटातून वाचवते आणि त्यांच्या आयुष्यात सुख-शांती आणते. तिची पूजा करून तिचे आशीर्वाद नक्की घ्या.
