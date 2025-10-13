Mackenzie Scott : अवघ्या काही सेकंदातच तब्बल ३१० कोटी केले दान!

Mayur Ratnaparkhe

मॅकेंझी स्कॉट -

मॅकेंझी स्कॉट असं नाव असणाऱ्या या महिलेने अवघ्या काही क्षणातच तब्बल 310 कोटी रुपये दान करून जगापुढे एक नवे उदाहरण ठेवले आहे.

जेफ बेझोसच्या पूर्वपत्नी -

मॅकेंझी स्कॉट या अॅमेझॉन कंपनीचे संस्थापक जेफ बेझोस यांच्या पूर्वपत्नी आहेत.

अब्जाधीश समाजसेविका -

याशिवाय मॅकेंझी स्कॉट यांची ओळख एक अब्जाधीश समाजसेविका आणि दानशूर महिला, अशीही देखील आहे.

समाजसेवेसाठी कोट्यवधींचे दान -

खरंतर मॅकेंझी स्कॉट यांनी केवळ समाजसेवेसाठी आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये दान केलेले आहेत.

कशासाठी दान केली रक्कम? -

मॅकेंझी स्कॉट यांनी ही भलीमोठी रक्कम केवळ गरजुंना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी दान केली आहे.

संस्थेद्वारे समाजसेवेसाठी दान -

मॅकेंझी स्कॉ्ट यांची Yield Giving नावाची एक संस्था आहे. याद्वारे त्या समाजसेवेची कामे करतात.

कुणाला दिली मदत? -

मॅकेंझी स्कॉ्ट यांनी अमेरिकेतील एका संस्थेला त्यांनी हे 310 कोटी रुपये दान करण्याचा निर्णय घेतलाय.

प्रसिद्ध लेखिका -

मॅकेंझी स्कॉट या एक प्रसिद्ध लेखिका देखील आहेत. त्यांनी प्रिन्स्टन विद्यापीठातून पदवीचे शिक्षण घेतले आहे.

