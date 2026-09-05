कसं आहे ५३ व्या मजल्यावरचं माधुरी दीक्षितचं आलिशान घर? पाहा Inside फोटो

Payal Naik
बॉलिवूडची धकधक गर्ल असलेली माधुरी दीक्षित मुंबईत एका आलिशान अपार्टमेंटमध्ये राहते. तिचं घर या बिल्डिंगच्या ५३ व्या मजल्यावर आहे.
MADHURI DIXIT HOUSE
ESAKAL
तिचं हे घर तब्बल ५,५०० चौरस फुटांचं आहे. संगीत अन् कला यांचा नजराणा या घरात पाहायला मिळतो.
MADHURI DIXIT HOUSE
ESAKAL
माधुरीच्या घरातून सुंदर असा Sea View पाहायला दिसतो. खासकरून तिच्या बेडरूम आणि हॉलमधून समुद्र दिसतो.
MADHURI DIXIT HOUSE
ESAKAL
संपूर्ण घर लक्झरी, मॉडर्न अन् आधुनिक डिझाइन्सचा संगम आहे.
MADHURI DIXIT HOUSE
ESAKAL
मुलांसाठी वेगळी रूम आहे. सोबतच म्युझिक इन्स्ट्रुमेंट्ससाठीही एक वेगळी रूम आहे. यामध्ये गिटार, ड्रम, पियानो ठेवण्यात आले आहेत.
MADHURI DIXIT HOUSE
ESAKAL
घराचं किचनही प्रचंड मोठं आहे. तिथे आम्ही बराच वेळ घालवतो असं डॉ. नेने म्हणाले.
MADHURI DIXIT HOUSE
ESAKAL
जागतिक दर्जाचे चित्रकार एम. एफ. हुसैन हे माधुरीचे फॅन होते. त्यामुळे त्यांनी माधुरीला गिफ्ट दिलेल्या अनेक पेंटिंग्ज तिच्या घरात लावण्यात आल्या आहेत.
MADHURI DIXIT HOUSE
ESAKAL
एका कॉर्नरला तिच्या संपूर्ण कुटुंबाचे फोटो आहेत. तर दुसरीकडे तिच्या पुरस्कारांसाठी वेगळी जागा आहे.
MADHURI DIXIT HOUSE
ESAKAL
घराच्या प्रत्येक गोष्टीची रंगसंगती आणि आकार उत्तम आहेत. एकूणच त्यांच्या शांत स्वभावाचं दर्शन त्या रंगांमधून होतं.
MADHURI DIXIT HOUSE
ESAKAL
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SHARU FROM SANAI CHAUGHADE
ESAKAL