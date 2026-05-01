मराठा साम्राज्यापूर्वी 'या' 11 प्राचीन साम्राज्यांनी महाराष्ट्रभूमीवर राज्य केलंय!

Aarti Badade

प्राचीन मगध आणि मौर्य सत्ता

बिंबिसारने स्थापन केलेले मगध विदर्भापर्यंत पसरले होते, तर सम्राट अशोकाचा शिलालेख मुंबईतील नालासोपारा येथे आजही आढळतो.

महाराष्ट्राचे भूमिपुत्र 'सातवाहन'

राजा सिमुकने स्थापन केलेल्या सातवाहन साम्राज्याची राजधानी पैठण होती आणि याच काळात मराठी भाषेची भरभराट झाली.

परकीय क्षत्रप आणि वाकाटक साम्राज्य

महाराष्ट्रावर राज्य करणारे क्षत्रप हे पहिले परकीय साम्राज्य होते, तर वाकाटकांनी विदर्भातून राज्य करत गुप्तांचा प्रभाव दक्षिणेत आणला.

कदम आणि चालुक्य राजघराणे

आजचे 'कदम' म्हणजे प्राचीन कदंब साम्राज्य असून, पुलकेसीनने स्थापन केलेल्या चालुक्य घराण्याने महाराष्ट्रात अनेक मंदिरे उभारली.

कलचुरी आणि शक्तिशाली राष्ट्रकूट

कलचुरी घराणे महत्त्वाचे मानले जाते, तर राष्ट्रकूट राजांनीच वेरुळचे जगप्रसिद्ध कैलास मंदिर उभारून हिमालयापर्यंत आपला दरारा निर्माण केला.

शिलाहार आणि यादव साम्राज्य

शिलाहार घराण्याने खिद्रापूरचे कोपेश्वर मंदिर उभारले, तर देवगिरीच्या यादवांनी खऱ्या अर्थाने मराठीचा झेंडा अटकेपार रोवला.

मराठी भाषेचा सुवर्णकाळ

यादव काळात मराठी ही राजभाषा होती आणि याच काळात मुकुंदराजांचा 'विवेकसिंधू' हा मराठीतील पहिला ग्रंथ लिहिला गेला.

प्राचीन किल्ल्यांचे निर्माते

महाराष्ट्रातील कित्येक डोंगरी किल्ल्यांची पायाभरणी सातवाहन काळात झाली असून नाणेघाटचा शिलालेख आजही त्याची साक्ष देतो.

कला आणि वास्तुकलेचा वारसा

राष्ट्रकूट, चालुक्य आणि शिलाहार राजांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रात अंबरनाथच्या शिवमंदिरासारखी अनेक अजोड शिल्पे साकारली गेली.

वैभवशाली वारशाची ओळख

मराठा साम्राज्यापूर्वी हजारो वर्षे या राजघराण्यांनी महाराष्ट्र भूमीचे वैभव जपले असून त्यांचा इतिहास प्रत्येक मराठी माणसाला माहीत असायला हवा.

