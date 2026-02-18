दिवसभराचा ताण मिनिटांत होईल गायब! हा 'मॅजिक टी' ठरेल रामबाण उपाय

तणाव कमी होण्यास मदत

दिवसभराचा मानसिक ताण कमी करून मन शांत ठेवण्यासाठी कॅमोमाईल हर्बल चहा उपयुक्त ठरतो.

Releases Stress

गाढ आणि सुखद झोप

रात्री झोप लागत नसेल किंवा वारंवार जाग येत असेल, तर कॅमोमाईल चहा झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करतो.

Peaceful Sleep

उपाशीपोटी सुरक्षित पर्याय

सकाळी उपाशीपोटी चहा-कॉफीऐवजी कॅमोमाईल हर्बल चहा घेतल्यास शरीरावर दुष्परिणाम होत नाहीत.

Best to have on Empty Stomach

नर्व्हस सिस्टिम मजबूत ठेवतो

नियमित सेवन केल्याने मज्जासंस्थेला आराम मिळतो आणि चिडचिड, अस्वस्थता कमी होते.

Strong Nervous System

पचनक्रिया सुधारते

गॅस, अपचन किंवा पोट फुगण्यासारख्या तक्रारींवर कॅमोमाईल चहा फायदेशीर ठरतो.

Improves Digestion

डायबिटीज नियंत्रण

डाएटसोबत घेतल्यास रक्तातील साखर कमी होऊन डायबिटीज असणाऱ्यांसाठी हा चहा फायदेशीर ठरू शकतो.

Diabetes Control

सोप्या पद्धतीने तयार होतो

गरम पाण्यात सुकलेली कॅमोमाईल फुलं काही मिनिटे भिजत ठेवा आणि नंतर चहा प्या—नैसर्गिक आणि हलका पर्याय.

Easy to Make

