शरीरातील मॅग्नेशियमची कमतरता या उपायांनी करा पूर्ण!

आयरन, झिंक, फायबर, पोटॅशियम आणि इतर जीवनसत्त्वांसोबत मॅग्नेशियम हे शरीरासाठी अत्यंत महत्त्वाचे खनिज आहे.
मॅग्नेशियम हाडांच्या मजबूतीसाठी पोटॅशियम आणि कॅल्शियमसोबत मदत करते. शरीराच्या विविध कार्यांसाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे.
मॅग्नेशियम न्यूरो प्रणाली आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. ते कमी असेल तर, मेंदू आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतात.
मॅग्नेशियमच्या अभावामुळे हात-पाय सुन्न पडणे, मुंग्या येणे, थकवा जाणवणे, स्नायू अखडणे, हृदयाची गती कमी-जास्त होणे आणि शरीराच्या इतर कार्यांमध्ये अडथळे येऊ शकतात.
शरीरात मॅग्नेशियमची कमी असेल तर, हृदयाशी निगडित समस्या निर्माण होऊ शकतात.
पालक, भोपळ्याच्या बिया, सुकामेवा यांसारख्या खाद्यपदार्थांमध्ये मॅग्नेशियम मुबलक प्रमाणात आढळते.
मॅग्नेशियमची कमी पूर्ण होण्यासाठी संपूर्ण पोषणासह मॅग्नेशियमचा संतुलित आहार घ्या.
ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्य विषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या
