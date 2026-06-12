Mahabaleshwar Tour : महाबळेश्वरला जाण्याचा प्लॅन करताय? 3 दिवसांत 'असा' करा प्रवास; किल्ले, धबधबे अन् स्ट्रॉबेरीचा घ्या आस्वाद!

बाळकृष्ण मधाळे
सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेले महाबळेश्वर हे महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय हिल स्टेशनपैकी एक आहे.
Why is Mahabaleshwar famous?
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सहलीची सुरुवात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचा साक्षीदार असलेल्या प्रतापगड किल्ल्यापासून करा. येथे भवानी माता मंदिर, अफझल खान वधाचे ऐतिहासिक स्थळ आणि किल्ल्यावरील भव्य वास्तू पाहण्याचा अनुभव अविस्मरणीय ठरतो.
Why is Mahabaleshwar famous?
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दुपारनंतर प्रसिद्ध वेण्णा तलावावर जाऊन नौकाविहाराचा आनंद घ्या. तलावाच्या किनाऱ्यावर मिळणारा गरमागरम भाजलेला मका, स्ट्रॉबेरी उत्पादने आणि स्थानिक खाद्यपदार्थ पर्यटकांना विशेष आकर्षित करतात.
Why is Mahabaleshwar famous?
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दिवसाची सांगता बॉम्बे पॉईंटवरील मोहक सूर्यास्ताने करा. येथून दिसणारे संध्याकाळचे दृश्य प्रत्येक पर्यटकाच्या मनात कायमची आठवण बनून राहते.
Why is Mahabaleshwar famous?
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‘क्वीन ऑफ ऑल पॉईंट्स’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या आर्थर सीट पॉईंटवरून सावित्री खोरे आणि जोर दरीचे अप्रतिम विहंगम दृश्य पाहता येते. सकाळच्या वेळेत येथे भेट देणे अधिक आनंददायी ठरते.
Why is Mahabaleshwar famous?
esakal
हत्तीच्या सोंडेप्रमाणे दिसणाऱ्या नैसर्गिक खडकासाठी प्रसिद्ध असलेल्या एलिफंट्स हेड पॉईंटला भेट द्या. जवळच असलेल्या केट्स पॉईंटवरून धोम धरण आणि परिसरातील निसर्गसौंदर्याचा अप्रतिम नजारा अनुभवता येतो.
Why is Mahabaleshwar famous?
esakal
दुपारच्या वेळेत मॅप्रो गार्डनमध्ये जाऊन ताज्या स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम, विविध फ्लेवर्सचे जॅम, चॉकलेट्स आणि इतर स्थानिक उत्पादने चाखण्याचा आनंद घ्या.
Why is Mahabaleshwar famous?
esakal
महाबळेश्वरमधील सर्वात उंच ठिकाण असलेल्या विल्सन पॉईंटवरून संध्याकाळी अथवा सूर्योदयाच्या वेळी दिसणारे विहंगम दृश्य मन मोहून टाकते.
Why is Mahabaleshwar famous?
esakal
तिसऱ्या दिवसाची सुरुवात महाबळेश्वर मंदिर, पंचगंगा मंदिर आणि प्राचीन कृष्णाबाई मंदिराच्या दर्शनाने करा. पंचगंगा मंदिर हे कृष्णा, कोयना, वेण्णा, सावित्री आणि गायत्री या पाच पवित्र नद्यांचे उगमस्थान मानले जाते.
Why is Mahabaleshwar famous?
esakal
सुमारे ६०० फूट उंचीवरून कोसळणारा लिंगमळा धबधबा निसर्गप्रेमींसाठी विशेष आकर्षण आहे. पावसाळा आणि त्यानंतरच्या काळात येथे निसर्गाचे अद्भुत रूप अनुभवायला मिळते.
Why is Mahabaleshwar famous?
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सहल संपवण्यापूर्वी महाबळेश्वरच्या मुख्य बाजारपेठेत फेरफटका मारा. येथे ताज्या स्ट्रॉबेरी, शुद्ध मध, चिक्की, जॅम, सिरप तसेच लाकडी हस्तकलेच्या वस्तू आणि स्थानिक स्मृतिचिन्हांची खरेदी करता येते.
Why is Mahabaleshwar famous?
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महाबळेश्वर हे पुण्यापासून सुमारे १२० किलोमीटर आणि मुंबईपासून अंदाजे २८५ किलोमीटर अंतरावर असून रस्तेमार्गे सहज पोहोचता येते. जवळचे रेल्वे स्थानक सातारा (सुमारे ६० किमी) तर सर्वात जवळचा विमानतळ पुणे (सुमारे १३२ किमी) येथे आहे.
Why is Mahabaleshwar famous?
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पुणे, मुंबई तसेच राज्यातील अनेक प्रमुख शहरांमधून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) आणि खाजगी प्रवासी बस सेवा नियमित उपलब्ध आहेत. त्यामुळे स्वतःच्या वाहनाशिवायही महाबळेश्वरला प्रवास करणे सोयीचे, सुरक्षित आणि किफायतशीर ठरते.
Why is Mahabaleshwar famous?
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Monsoon Tourism India
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