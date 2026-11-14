शिवरायांची राजधानी! रायगड किल्ल्यावर गेल्यावर 'ही' 7 ठिकाणे पाहायला विसरू नका!

Aarti Badade
छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी असलेल्या रायगड किल्ल्यावर इतिहासाची साक्ष देणारी अनेक महत्त्वाची ठिकाणे आजही पाहायला मिळतात.
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रायगडावरील राजसभेत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ऐतिहासिक राज्याभिषेक झाला, तर नगारखान्यासमोर महाराजांची समाधी आणि राजसभेजवळ त्यांचा पुतळा आहे.
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Sakal
गडावरील जगदीश्वर मंदिर स्थापत्यकलेसाठी प्रसिद्ध असून गंगासागर तलावाला शिवराज्याभिषेकाशी संबंधित ऐतिहासिक महत्त्व आहे.
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Sakal
रायगडावरील दोन्ही बाजूंना दुकानांच्या रांगा असलेली बाजारपेठ आणि राजदरबारापर्यंत आवाज पोहोचवणारी नगारखान्याची रचना आवर्जून पाहण्यासारखी आहे.
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Sakal
हिरकणी बुरुजाला हिरकणीच्या धाडसी पराक्रमाची कथा जोडलेली आहे, तर टकमक टोक हा गडावरील प्रसिद्ध आणि उंच कडा आहे.
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Sakal
रायगडाचा मजबूत महादरवाजा मुख्य प्रवेशद्वार म्हणून ओळखला जातो, तर वाघ दरवाजा हा गडावरील महत्त्वाच्या ऐतिहासिक मार्गांपैकी एक आहे.
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Sakal
गडावरील हत्तीखाना, हत्ती तलाव आणि ग्रामदेवता शिर्काई देवीचे मंदिर पाहून रायगडाचा ऐतिहासिक वारसा अनुभवता येतो.
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Sakal
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Sakal