Kolhapur Tourism Places : महालक्ष्मी मंदिरापासून खिद्रापूरपर्यंत… पाहा कोल्हापूरची खास ठिकाणे!

Sandeep Shirguppe
करवीर निवासिनी अंबाबाईचे हे मंदिर कोल्हापूरची ओळख मानले जाते. दररोज हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात.
Kolhapur tourist places
esakal
सायंकाळच्या सुंदर वातावरणासाठी प्रसिद्ध असलेला रंकाळा तलाव पर्यटकांचे आवडते ठिकाण आहे. येथील चौपाटी आणि बोटिंगचा अनुभव खास असतो.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाशी जोडलेला हा भव्य किल्ला निसर्गरम्य वातावरणासाठी प्रसिद्ध आहे.
डोंगररांगांमध्ये वसलेले जोतिबाचे मंदिर धार्मिक पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे. चैत्र यात्रेत येथे मोठी गर्दी होते.
शाहू महाराजांच्या इतिहासाची साक्ष देणारा हा राजवाडा वास्तुकलेचा उत्कृष्ट नमुना मानला जातो.
सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेले हे अभयारण्य वन्यजीव आणि निसर्गप्रेमींसाठी आकर्षण ठरते.
आध्यात्मिक वातावरणासोबत ग्रामीण संस्कृतीचे दर्शन घडवणारे हे ठिकाण पर्यटकांना आकर्षित करते.
शिरोळ तालुक्यातील खिद्रापूरचे पुरातन कोपेश्वर मंदिर मनमोहित करते. नदी किनाऱ्यावर वसलेल्या मंदिराला एकवेळ अवश्य भेट द्यावी.
