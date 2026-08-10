मुघल साम्राज्यातील सर्वात प्रभावशाली महिला कोण?

Shubham Banubakode
दिल्लीच्या ऐतिहासिक वारशात खैरुल मनाजिल मस्जिदचं खास स्थान आहे. सुमारे ४६५ वर्षांपूर्वी बांधलेली ही वास्तू आजही इतिहासाची आठवण करून देते.
Who was Maham Anga
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ही मस्जिद १५६१-६२ मध्ये अकबराच्या काळात बांधण्यात आली. तिचं नाव फारसी शब्दांमधून तयार झालं असून त्याचा अर्थ सर्वात उत्तम घर असा होतो.
Who was Maham Anga
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खैरुल मनाजिल मस्जिद माहम अंगा यांनी बांधली. त्या मुगल दरबारातील सर्वात प्रभावशाली महिलांपैकी एक होत्या आणि त्यांचा मोठा दबदबा होता.
Who was Maham Anga
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माहम अंगा यांनी अकबराची लहानपणापासून काळजी घेतली. बादशहाशी त्यांचं नातं जवळचं होतं आणि दरबारातील त्यांच्या शब्दाला मोठं महत्त्व होतं.
Who was Maham Anga
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अकबर बादशहा झाल्यानंतर माहम अंगा यांचा दरबारातील प्रभाव वाढला. मुलगा अधम खानसाठीही त्यांनी महत्त्वाचं स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न केला.
Who was Maham Anga
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ही मस्जिद जुन्या किल्ल्याच्या मोठ्या दरवाजापासून सुमारे २७० मीटर नैऋत्येला आहे.
Who was Maham Anga
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खैरुल मनाजिलला तीन कमानींमुळे त्रिमुखी मस्जिद असंही म्हटलं जातं. पुढील काळातील दिल्लीतील अशाच मस्जिदींच्या रचनेवर प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो.
Who was Maham Anga
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अकबराचा काळ, मुगल वास्तुकला आणि माहम अंगा यांच्यासाठी ही मस्जिद महत्त्वाची ठरते.
Who was Maham Anga
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Why did smoke rise from the Mughal treasury
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