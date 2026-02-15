महाराष्ट्रातलं ५ हजार वर्ष जुनं शिवमंदिर, गाभाऱ्यात आहे अनोखं रहस्य...

5 हजार वर्षांचा इतिहास

अमरावतीतील कोंडेश्वर मंदिराचा इतिहास सुमारे पाच हजार वर्षांपूर्वीचा मानला जातो. विदर्भ राजाने कौंडिय मुनींच्या आग्रहावरून येथे शिवलिंगाची प्राणप्रतिष्ठा केली होती.

काशीशी नाळ

विदर्भ राजा काशी क्षेत्रातील भगवान विश्वेश्वराचा भक्त होता. त्यामुळे कोंडेश्वराची परंपरा थेट काशीशी जोडली जाते.

ऋषी-मुनींची परंपरा

प्राचीन काळी काशी, प्रयागराज, ओंकारेश्वर आदी ठिकाणांहून ऋषी-मुनी, साधुसंत येथे येत असत. शिवभक्तीचा सुगंध आजही परिसरात दरवळतो.

हेमाडपंथी वास्तुकला

यादवकालीन हेमांद्रीपंत यांनी मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. काळ्या पाषाणातील भव्य हेमाडपंथी शैलीत मंदिर उभारण्यात आले.

75 फूट उंची

पूर्वी मंदिराची उंची फक्त 12 फूट होती. पुढील जीर्णोद्धारात मूळ दगड वापरून ती तब्बल 75 फूट करण्यात आली.

गाभाऱ्यातील अद्भुत रहस्य

कोंडेश्वरावर सतत जलधारा असते, पण शिवलिंग पूर्णपणे कधीच पाण्यात बुडत नाही. पाणी जायला जागा नसताना हजारो लिटर पाणी नेमके कुठे जाते हे आजही गूढ आहे.

दगडावरील हत्तींचे कोरीव काम

मंदिराच्या पायथ्याशी कोरलेले हत्ती अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. काही ठिकाणी दोन शरीरांना एक मुख तर काही ठिकाणी दोन मुखांना एक देह दिसतो.

महाशिवरात्रीला भव्य यात्रा

श्रावण सोमवारी मोठी गर्दी असतेच, पण महाशिवरात्रीला येथे भव्य यात्रा भरते. अमरावतीसह नागपूर, यवतमाळ, वर्धा जिल्ह्यातील भाविक येथे दर्शनासाठी येतात.

