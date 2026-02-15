1000 ते 5000 वर्षांपर्यंत जुनी मंदिरे...महाराष्ट्रातल्या 'या' 5 ऐतिहासिक जादूनगरी, आयुष्यात एकदा नक्की घ्या दर्शन

Saisimran Ghashi
महाराष्ट्र ही केवळ संतांची भूमी नसून ती अद्वितीय स्थापत्यशास्त्र आणि हजारो वर्षांच्या संस्कृतीचा वारसा जपणारी 'जादूनगरी' आहे.
Old temples in maharashtra
esakal
आपल्या राज्यात अशी काही मंदिरे आहेत, ज्यांचा इतिहास १००० वर्षांपासून थेट ५००० वर्षांपूर्वीच्या पौराणिक काळापर्यंत जातो.
famous old hindu temples
esakal
या दुर्मिळ मंदिरांचे आयुष्यात एकदा तरी नक्की दर्शन घ्या
maharashtra ancient temples
esakal
शिलाहार राजांच्या काळात सुमारे १००० वर्षांपूर्वी बांधलेले हे मंदिर भूमीज शैलीतील कोरीव कामाचे उत्तम उदाहरण आहे.
Ambarnath Shiv Temple (Ambarnath)
esakal
कृष्णा नदीच्या काठी असलेले हे प्राचीन मंदिर आपल्या ९५ खांबांवरील अप्रतिम कोरीवकाम आणि स्वर्गमंडपासाठी जगप्रसिद्ध आहे.
Kopeshwar Temple (Khidrapur)
esakal
एका अखंड पाषाणातून कोरलेले हे जगातील सर्वात मोठे आणि भव्य मंदिर स्थापत्यशास्त्राचा अद्भूत चमत्कार मानले जाते.
Kailas Temple (Verul)
esakal
कुलदैवत खंडोबाचे हे प्राचीन स्थान ऐतिहासिक गडकोट आणि सोन्यासारख्या उधळल्या जाणाऱ्या भंडाऱ्यासाठी ओळखले जाते.
Martand Bhairav Temple (Jejuri)
esakal
'दक्षिणेची काशी' मानले जाणारे हे डोंगरमाथ्यावरील शिव मंदिर शिवकालीन इतिहासाचा आणि श्रद्धेचा मोठा केंद्रबिंदू आहे.
Shikhar Shingnapur temple (Satara)
esakal
Shivaji Maharaj Daughter and Son -in-law tomb Sakubai Rani History, Madadaji Naik Nimbalkar Brave History
esakal