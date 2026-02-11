कुठे आहे शिवरायांच्या लाडक्या लेकीची अन् पराक्रमी जावयाची समाधी?

Saisimran Ghashi
सखुबाई राणीसाहेबांचा जन्म इसवी सन १६४८ मध्ये झाला.
Who Was Sakubai Rani: Eldest Daughter of Shivaji Maharaj
त्यांचा विवाह १६५६ मध्ये पुण्यात महादजी नाईक निंबाळकर यांच्याशी झाला.
Marriage and Family Alliance with Nimbalkar House
या विवाहाला स्वतः सईबाई राणीसाहेब हजर होत्या.
Role in Swarajya and Support to Shivaji Maharaj
फलटणचे नाईक निंबाळकर घराणे शौर्यशाली आणि पराक्रमी होते.
Legacy of Shivaji Maharaj's Beloved Daughter
सखुबाई राणीसाहेब शिवाजी महाराजांच्या ज्येष्ठ आणि लाडक्या कन्या होत्या.
Historical Significance of Royal Chhatri Bagh, Phaltan
भोसले आणि निंबाळकर घराण्यांचे पूर्वापार निकट संबंध होते.
bhosale and naik nimbalkar relations
महादजी नाईक निंबाळकरांनी स्वराज्यासाठी शिवाजीराजांना उत्कृष्ट सहाय्य केले.
संभाजीराजांसोबत महादजी आणि सखुबाईंना ग्वाल्हेर किल्ल्यात कैदेत ठेवले.
Capture by Aurangzeb and Imprisonment in Gwalior
महादजींच्या मृत्यूनंतर सखुबाई फलटणला येऊन सती गेल्या.
Mahadji Nimbalkar's Death and Sakubai's Sati
सखुबाई आणि महादजींची समाधी फलटणच्या रॉयल फॅमिली छत्रीबागेत आहे, माळशिरसची नाही.
True Location of Sakubai Rani Samadhi in Phaltan
