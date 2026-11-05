Winter Trip Places : हिवाळ्यात फिरण्यासाठी महाराष्ट्रातील 10 सर्वोत्तम ठिकाणे; वीकेंड प्लॅन करण्यापूर्वी ही लिस्ट नक्की पाहा!

बाळकृष्ण मधाळे

महाबळेश्वर

  • हिवाळ्यातील आल्हाददायक थंड हवामानाचा घ्या आनंद!

  • हिरवीगार डोंगररांग आणि निसर्गरम्य दृश्ये.

  • स्ट्रॉबेरीच्या शेतांना भेट देण्याची खास संधी.

Best winter tourist places in Maharashtra

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esakal

लोणावळा आणि खंडाळा

  • मुंबई-पुण्याजवळील लोकप्रिय पर्यटनस्थळे.

  • धुक्याने वेढलेल्या डोंगररांगा आणि हिरव्यागार दऱ्या.

  • मित्र-परिवारासोबत सहलीसाठी उत्तम पर्याय.

Best winter tourist places in Maharashtra

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esakal

माथेरान

  • भारतातील सुंदर आणि वाहनमुक्त हिल स्टेशन.

  • प्रदूषणमुक्त वातावरणात निसर्गाचा अनुभव.

  • प्रसिद्ध टॉय ट्रेनचा प्रवास ठरेल अविस्मरणीय!

Best winter tourist places in Maharashtra

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esakal

पाचगणी

  • पाच डोंगरांनी वेढलेले निसर्गरम्य ठिकाण.

  • प्रसिद्ध टेबल लँड पठार हे मुख्य आकर्षण.

  • सुंदर सूर्यास्त आणि शांत वातावरणाचा आनंद.

Best winter tourist places in Maharashtra

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esakal

छत्रपती संभाजीनगर

  • इतिहास आणि पर्यटनाची आवड असणाऱ्यांसाठी खास ठिकाण.

  • अजिंठा-वेरूळ लेणी, दौलताबाद किल्ला आणि बीबी का मकबरा.

  • थंड हवामानात ऐतिहासिक स्थळांची सफर करा.

Best winter tourist places in Maharashtra

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esakal

भंडारदरा

  • निसर्गप्रेमी आणि कॅम्पिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी उत्तम.

  • आर्थर लेकचे मनमोहक सौंदर्य.

  • थंड रात्री शेकोटी आणि तारांगणाचा आनंद.

Best winter tourist places in Maharashtra

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esakal

रत्नागिरी

  • समुद्रकिनारे आणि डोंगररांगांनी नटलेला कोकण.

  • गणपतीपुळे बीचसारख्या सुंदर समुद्रकिनाऱ्यांना भेट.

  • समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या रस्त्यांवर फिरण्याचा आनंद.

Best winter tourist places in Maharashtra

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esakal

इगतपुरी

  • सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधील निसर्गरम्य ठिकाण.

  • धबधबे आणि हिरवाईने नटलेला परिसर.

  • प्रसिद्ध विपश्यना केंद्रामुळेही विशेष ओळख.

Best winter tourist places in Maharashtra

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esakal

आंबोली

  • सह्याद्रीतील निसर्गसंपन्न आणि जैवविविधतेने समृद्ध ठिकाण.

  • धुक्याने वेढलेल्या डोंगररांगांचे आकर्षण.

  • पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि शांत वातावरणाचा अनुभव.

Best winter tourist places in Maharashtra

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esakal

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प

  • वन्यजीवप्रेमींसाठी हिवाळ्यातील खास पर्यटनस्थळ.

  • जंगल सफारीत वाघ आणि इतर वन्यप्राण्यांचे दर्शन.

  • आल्हाददायक हवामानात जंगल भ्रमंतीचा रोमांचक अनुभव.

Best winter tourist places in Maharashtra

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esakal

Daulatabad Fort History : शत्रूसाठी आजही 'अभेद्य' कोडं! 200 मीटर उंच डोंगरावरचा देवगिरी किल्ला; तटबंदी पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क

Daulatabad Fort history and architecture

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