विदर्भातील प्रतापगड बघितला का? संध्याकाळी ६ नंतर जाण्यास आहे मनाई...

प्रतापगड

मराठ्यांच्या इतिहासाचा साक्षीदार राहिलेला प्रतापगड आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे.

Pratapgad Fort

विदर्भातील प्रतापगड

पण अशाच एक प्रतापगड किल्ला विदर्भातदेखील आहे. हा किल्ला निसर्ग सौंदर्याने नटलेला असून दरवर्षी हजारो पर्यटक या किल्ल्याला भेट देतात.

Vidarbha Pratapgad Fort

किल्ला नेमका कुठं?

हा किल्ला गोंदिया जिल्ह्यात असून गोंदिया शहरापासून जवळपास ८५ किलोमीटरवर आहे.

Vidarbha Pratapgad Fort

हिंदू मुस्लीम एकतेचं प्रतीक

हा किल्ला हिंदू मुस्लीम एकतेचं प्रतीक असून या ठिकाणी महाशिवरात्रीला मोठी यात्रा भरते तसेच मुस्लीम बांधवांचा ऊरूस देखील होतो.

Vidarbha Pratapgad Fort

जवळचं रेल्वेस्टेशन कोणतं?

येथील जवळचं विमानतळ नागपूर असून रेल्वेस्टेशन आणि बसस्थानक अर्जुनी मोरगाव आहे.

Vidarbha Pratapgad Fort

कधी भेट द्यावी?

पक्षीनिरीक्षणासाठी उन्हाळ्याचा काळ या किल्ल्याला भेट देण्यासाठी सर्वोत्तम मानला जातो.

Vidarbha Pratapgad Fort

वन्यप्राण्यांचा वावर

या भागात वन्य प्राण्यांचा वावर असल्याने संध्यकाळी ६ नंतर या किल्ल्यावर कुणालाही थांबायची परवानगी नसते.

Vidarbha Pratapgad Fort

किल्ल्याचं वैशिष्ट्य

पर्वतराजींचा एकसारखेपणा, उत्तुंग उंची आणि वनराईचे सानिध्य हे या प्रतापगड किल्ल्याचं वैशिष्ट्ये आहे.

Vidarbha Pratapgad Fort

किल्ल्याची चढाई

या किल्ल्याची चढाई पायथ्यापासून जवळपास २०० मीटर असून हा किल्ला आता जीर्ण अवस्थेत आहे. याठिकाणी भगवान शंकराची ३० फूट उंच मुर्ती आहे.

Vidarbha Pratapgad Fort

