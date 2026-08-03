महाराष्ट्राची चिंता मिटली? उजनीपासून कोयनापर्यंत कोणत्या धरणात किती पाणीसाठा?

Vinod Dengale
जायकवाडी धरण 82.76 टक्के म्हणजेच 89.54 टीएमसी भरले आहे.
Jayakwadi Dam
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राज्यातील सर्वात मोठा पाणीसाठा असणारे उजनी धरण तब्बल 115.94 टीएमसी भरले असून हा साठा 97.57 टक्के आहे.
Ujani Dam
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कोयना धरण 86.07% भरले असून हा साठा 91.31 TMC आहे.
Koyana Dam
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नागपुरातील तोतलाडोह धरण 28.31 TMC भरले असून हा साठा 64.08 टक्के आहे.
Totaladoh Dam
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भंडारा जिल्हयातील गोसीखुर्द धरण 31.31 TMC भरले असून साथ 64.93 झाला आहे.
Gosikhurd
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अहिल्यानगर जिल्ह्यातील भंडारदरा धरण 94.43% भरले असून हा साठा 10.44 TMC आहे.
Bhandardara Dam
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वारणा धरण 83.20% भरले असून हा साठा 29.78 टीएमसी आहे.
Warna Dam
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साताऱ्यातील हे धरण 12.21 टीएमसी भरले असून साठा 89.05% भरले आहे.
Dhom Dam
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कोल्हापुरातील राधानगरी धरण तब्बल 99.34% भरले असून हा साठा 8.31 टीएमसी आहे.
Radhanagari Dam
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