जीवघेणी वळणे आणि निसरडे रस्ते: महाराष्ट्रातले 'हे' धोकादायक घाट तुम्हाला माहित आहेत का?

महाराष्ट्रातले जिवघेणे आणि धोकादायक घाट कोणते आहेत जाणून घ्या.
पुणे आणि कोकणाला जोडणारा हा घाट तीव्र उताराचा आणि अंदाजित न करता येणाऱ्या वळणांचा आहे. खोल दऱ्या आणि कमी संरक्षणाच्या भिंतींमुळे येथे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. (माणगाव-पुणे मार्गावर).
कल्याण-अहमदनगर मार्गावरील हा घाट निसर्गरम्य असला तरी पावसाळ्यात दरडी कोसळणे, रस्त्यावर पाणी येणे आणि धुक्यांमुळे अत्यंत धोकादायक बनतो.
महाबळेश्वर-पोलादपूर मार्गावरील हा घाट अतिशय लांब आणि अवघड वळणांसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे वारंवार दरड कोसळण्याच्या घटना घडतात, ज्यामुळे वाहतूक ठप्प होते.
रत्नागिरी-कोल्हापूर मार्गावरील हा घाट अरुंद असून त्याची वळणे अतिशय तीव्र आहेत आणि एका बाजूला थेट खोल दरी आहे. रात्रीच्या वेळी अपुऱ्या दिवे व्यवस्थेमुळे धोका अधिक वाढतो.
पुणे-बंगळूर (NH-4) महामार्गावर असलेला हा महत्त्वाचा घाट त्याच्या धोकादायक 'S' आकाराच्या वळणांमुळे ओळखला जातो. वेगामुळे येथे अपघात होण्याची शक्यता अधिक असते.
भोर आणि महाड यांदरम्यानचा हा घाट अतिशय खोल दऱ्या आणि खराब रस्त्यांसाठी ओळखला जातो. पावसाळ्यात रस्ता निसरडा झाल्याने प्रवास करणे अधिक आव्हानात्मक होते.
कोल्हापूर-सावंतवाडी मार्गावरील हा घाट महाराष्ट्रात सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या भागांपैकी एक आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर पाणी येणे, धुक्याची चादर आणि निसरड्या रस्त्यांचा धोका नेहमी असतो.
कराड-चिपळूण मार्गावरील या घाटात तीव्र चढ-उतार आणि अरुंद रस्ते आहेत. कोकणात जाण्यासाठी हा महत्त्वाचा मार्ग असला तरी पावसाळ्यात तो धोकादायक ठरतो.
