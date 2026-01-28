आग, विमानाचे तुकडे, अजितदादांच्या विमान अपघाताचे फोटो समोर

Apurva Kulkarni
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात निधन झालं आहे.
अजित पवारांचं निधन हे महाराष्ट्रासाठी ही मोठी हानी असणार आहे.
अजित पवारांचं विमान ज्या ठिकाणी क्रॅश झाल त्या ठिकाणची परिस्थिती भीषण आहे.
बारामती विमानतळावर लँडिंगवेळी पायलटचं अचानक नियंत्रण सुटलंय.
धावपट्टीवरुन विमान घसरले असून त्याचा मोठा भाग पुर्णपणे नष्ट झालय.
अजित पवारच्या विमानाचे तुकडे घटनास्थळी पडलेले दिसून येतय. संपुर्ण विमान जळून खाक झालं आहे.
प्रत्यक्षदर्शीच्या माहितीनुसार अपघातानंतर विमानाला आग लागली होती.
