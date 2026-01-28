आग, विमानाचे तुकडे, अजितदादांच्या विमान अपघाताचे फोटो समोर

Apurva Kulkarni

अजित पवार

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात निधन झालं आहे.

Ajit Pawar Plane Crash Death

|

esakal

मोठी हानी

अजित पवारांचं निधन हे महाराष्ट्रासाठी ही मोठी हानी असणार आहे.

Ajit Pawar Plane Crash Death

|

esakal

विमान क्रॅश

अजित पवारांचं विमान ज्या ठिकाणी क्रॅश झाल त्या ठिकाणची परिस्थिती भीषण आहे.

Ajit Pawar Plane Crash Death

|

esakal

नियंत्रण सुटलं

बारामती विमानतळावर लँडिंगवेळी पायलटचं अचानक नियंत्रण सुटलंय.

Ajit Pawar Plane Crash Death

|

esakal

अपघात

धावपट्टीवरुन विमान घसरले असून त्याचा मोठा भाग पुर्णपणे नष्ट झालय.

Ajit Pawar Plane Crash Death

|

esakal

विमानाचे तुकडे

अजित पवारच्या विमानाचे तुकडे घटनास्थळी पडलेले दिसून येतय. संपुर्ण विमान जळून खाक झालं आहे.

Ajit Pawar Plane Crash Death

|

esakal

विमानाला आग

प्रत्यक्षदर्शीच्या माहितीनुसार अपघातानंतर विमानाला आग लागली होती.

Ajit Pawar Plane Crash Death

|

esakal

