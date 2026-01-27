अटारी आणि वाघा बॉर्डरमध्ये काय फरक आहे? जाणून घ्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि नामकरणाची कहाणी...

Mansi Khambe
७७ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त, अमृतसरजवळील भारत-पाकिस्तान सीमेवर पुन्हा एकदा देशभक्तीची लाट जाणवली. अटारी येथील प्रजासत्ताक दिन रिट्रीट सोहळ्याला मोठी गर्दी जमली.
शालेय विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या सांस्कृतिक सादरीकरणाने सोहळ्याला एक विशेष राष्ट्रीय स्पर्श दिला. पण बरेच लोक अजूनही अटारी आणि वाघा सीमा सारख्याच मानतात.
सर्वात मोठा फरक भौगोलिक स्थानात आहे. अटारी हे भारत-पाकिस्तान सीमेवरील भारतीय बाजूला असलेले शेवटचे गाव आहे आणि ते पंजाबमधील अमृतसर जिल्ह्यात आहे.
दुसरीकडे, वाघा हे पाकिस्तानच्या लाहोर जिल्ह्यात असलेले पाकिस्तानी बाजूला असलेले एक गाव आहे. जरी ते सीमेपलीकडे असले तरी ते एकाच ठिकाणी नाहीत.
दोन्ही गावे सुमारे ३ किलोमीटर अंतरावर आहेत. भारत आणि पाकिस्तानला वेगळे करणारी आंतरराष्ट्रीय सीमा शून्य रेषा म्हणून ओळखली जाते. या रेषेच्या भारतीय बाजूला अधिकृतपणे अटारी सीमा म्हणतात.
तर पाकिस्तानी बाजूला वाघा सीमा म्हणून ओळखले जाते. ज्याला सामान्यतः वाघा सीमा म्हणून ओळखले जाते ते प्रत्यक्षात सीमेच्या दोन्ही बाजूंना पसरलेले एक सामायिक समारंभ क्षेत्र आहे.
संध्याकाळची लष्करी परेड वाघा सीमा समारंभ म्हणून ओळखली जाते, परंतु भारतीय प्रेक्षक अटारी बाजूला सहभागी होतात. भारताच्या बाजूला, सीमा सुरक्षा दलाचे कर्मचारी अटारी येथे समारंभ करतात.
तर पाकिस्तानी रेंजर्स वाघा येथे त्यांची भूमिका बजावतात. हा दैनिक बीटिंग रिट्रीट समारंभ १९५९ मध्ये सुरू झाला. तेव्हापासून तो दोन्ही देशांमधील नियंत्रित शत्रुत्व आणि परस्पर शिष्टाचाराचे एक शक्तिशाली प्रतीक बनला आहे.
एकाच वेळी झेंडे उतरवणे, आक्रमक मार्चिंग आणि हंस-स्टेपिंग हे गर्दी आकर्षित करणारे प्रमुख घटक आहेत. अटारी आणि वाघा यांच्यातील गोंधळाची ऐतिहासिक मुळे खोलवर आहेत.
फाळणीपूर्वी वाघा गाव अस्तित्वात होते, परंतु १९४७ मध्ये रॅडक्लिफ रेषेने ते भारत आणि पाकिस्तानमध्ये विभागले. पूर्व भाग भारत झाला, तर पश्चिम भाग पाकिस्तानात गेला.
महाराजा रणजित सिंग यांच्या सैन्यातील एक महान सेनापती सरदार शाम सिंग अटारीवाला यांच्या नावावरून अटारी हे नाव ठेवण्यात आले आहे.
२००७ मध्ये, भारत सरकारने त्यांच्या वारशाचा सन्मान करण्यासाठी अधिकृतपणे वाघा बॉर्डरवरून अटारी बॉर्डर असे सीमेचे नाव बदलले. असे असूनही, जुने नाव अजूनही मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते.
