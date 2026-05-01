प्रत्येक फूडीने आयुष्यात एकदा तरी चाखायलाच हवेत ‘हे’ 10 महाराष्ट्रीयन पदार्थ

Anushka Tapshalkar
दरवर्षी १ मे रोजी महाराष्ट्र दिन साजरा केला जातो. मराठी ओळख, पराक्रम आणि ऐक्याचा हा उत्सव असून, या दिवशी राज्यभर सांस्कृतिक व शासकीय कार्यक्रम आयोजित केले जातात.
Maharashtra Din 2026
महाराष्ट्राची खाद्यसंस्कृती गोड, तिखट, मसालेदार आणि पारंपरिक चवींचा अनोखा संगम आहे; त्यामुळे हे पदार्थ प्रत्येकाने अनुभवायलाच हवेत.
Maharashtrian Famous Dishes
गुळ आणि चण्याच्या डाळीच्या सारणाने भरलेली मऊ पोळी. वेलची आणि जायफळाच्या सुगंधामुळे सणासुदीला तिची चव आणखी खास लागते.
विविध धान्यांच्या पिठापासून बनवलेले पौष्टिक थालीपीठ, लोणी, दही किंवा चटणीसोबत खाल्ले जाते.
Thalepeeth
मुंबईची ओळख मानला जाणारा हा लोकप्रिय स्ट्रीट फूड. मसालेदार बटाटेवडा, चटण्या आणि तिखट मिरचीसोबत पावात सर्व्ह केला जातो.
Vada Pav
मोड आलेल्या कडधान्यांच्या रस्स्यावर फरसाण, कांदा आणि कोथिंबीर टाकून तयार होणारा तिखट आणि झणझणीत पदार्थ.
छोट्या वांग्यांमध्ये खोबरे आणि शेंगदाण्याच्या मसाल्याचे सारण भरून बनवलेली चविष्ट भाजी, जी भाकरीसोबत अप्रतिम लागते.
Bharli Vangi
कांदा, शेंगदाणे, कढीपत्ता आणि हळदीसह बनवलेले हलके पण चवदार नाश्त्याचे पदार्थ, ज्यावर लिंबू आणि शेव टाकली जाते.
Pohe
उपवासात खाल्ली जाणारी ही हलकी आणि पौष्टिक डिश साबुदाणा, शेंगदाणे आणि सौम्य मसाल्यांनी तयार केली जाते.
मसाले लावून रव्यामध्ये घोळवून तळलेला बॉम्बील मासा. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ अशी याची खास चव असते.
Bombil Fry
कोकम आणि नारळाच्या दुधापासून बनवलेले थंडगार पेय, जे पचनासाठी फायदेशीर मानले जाते.
Solkadhi
