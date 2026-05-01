प्रत्येक फूडीने आयुष्यात एकदा तरी चाखायलाच हवेत ‘हे’ 10 महाराष्ट्रीयन पदार्थ

Anushka Tapshalkar

दरवर्षी १ मे रोजी महाराष्ट्र दिन साजरा केला जातो. मराठी ओळख, पराक्रम आणि ऐक्याचा हा उत्सव असून, या दिवशी राज्यभर सांस्कृतिक व शासकीय कार्यक्रम आयोजित केले जातात.

महाराष्ट्राची खाद्यसंस्कृती गोड, तिखट, मसालेदार आणि पारंपरिक चवींचा अनोखा संगम आहे; त्यामुळे हे पदार्थ प्रत्येकाने अनुभवायलाच हवेत.

पुरणपोळी

गुळ आणि चण्याच्या डाळीच्या सारणाने भरलेली मऊ पोळी. वेलची आणि जायफळाच्या सुगंधामुळे सणासुदीला तिची चव आणखी खास लागते.

थालीपीठ

विविध धान्यांच्या पिठापासून बनवलेले पौष्टिक थालीपीठ, लोणी, दही किंवा चटणीसोबत खाल्ले जाते.

वडापाव

मुंबईची ओळख मानला जाणारा हा लोकप्रिय स्ट्रीट फूड. मसालेदार बटाटेवडा, चटण्या आणि तिखट मिरचीसोबत पावात सर्व्ह केला जातो.

मिसळ पाव

मोड आलेल्या कडधान्यांच्या रस्स्यावर फरसाण, कांदा आणि कोथिंबीर टाकून तयार होणारा तिखट आणि झणझणीत पदार्थ.

भरली वांगी

छोट्या वांग्यांमध्ये खोबरे आणि शेंगदाण्याच्या मसाल्याचे सारण भरून बनवलेली चविष्ट भाजी, जी भाकरीसोबत अप्रतिम लागते.

पोहे

कांदा, शेंगदाणे, कढीपत्ता आणि हळदीसह बनवलेले हलके पण चवदार नाश्त्याचे पदार्थ, ज्यावर लिंबू आणि शेव टाकली जाते.

साबुदाणा खिचडी

उपवासात खाल्ली जाणारी ही हलकी आणि पौष्टिक डिश साबुदाणा, शेंगदाणे आणि सौम्य मसाल्यांनी तयार केली जाते.

बॉम्बील फ्राय

मसाले लावून रव्यामध्ये घोळवून तळलेला बॉम्बील मासा. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ अशी याची खास चव असते.

सोलकढी

कोकम आणि नारळाच्या दुधापासून बनवलेले थंडगार पेय, जे पचनासाठी फायदेशीर मानले जाते.

