नाव ऐकून हसाल, पण ‘लंगडा आंब्या’ची कथा आहे भन्नाट!

Anushka Tapshalkar

बनारसचा खास आंबा

लंगडा आंबा हा उत्तर प्रदेशातील वाराणसी (बनारस) परिसरातून जगभर प्रसिद्ध झालेला एक अनोखा आंबा आहे.

नावामागची रंजक कहाणी

म्हटलं जातं की लंगड्या पायांच्या एका भिक्षूने मंदिर परिसरात आंब्याची झाडे लावली. त्याच्यामुळे या आंब्याला “लंगडा” हे नाव मिळालं.

लोकप्रियतेची सुरुवात

त्या भिक्षूने लावलेल्या झाडांवरील आंबे इतके चविष्ट होते की लोक त्यांना “लंगड्या भिक्षूचा आंबा” म्हणू लागले, आणि पुढे नाव फक्त ‘लंगडा’ राहिलं.

पिकल्यानंतरही हिरवाच रंग

या आंब्याची खास ओळख म्हणजे तो पिकल्यानंतरही हिरवाच राहतो, त्यामुळे अनेकदा तो कच्चा वाटतो.

चव आणि पोत विशेष

लंगडा आंब्याचा गर अत्यंत मऊ, रसाळ आणि जवळजवळ तंतुहीन असतो. त्याची गोडी संतुलित आणि नैसर्गिक असते.

विविध वापरात लोकप्रिय

हा आंबा थेट खाण्यासोबतच शेक्स, मिठाया आणि चटण्या बनवण्यासाठीही मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो.

जगभर वाढती मागणी

उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणात लागवड होणारा लंगडा आंबा आता आंतरराष्ट्रीय बाजारातही लोकप्रिय होत आहे.

