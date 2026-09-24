खडकवासल्यात 51 टक्के पाणीसाठा! पुण्यासाठी किती पाणी शिल्लक?

Vinod Dengale

कमी पाऊस

राज्यभरात यावर्षी पाऊस कमी पडल्यामुळे पाणीसाठयाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.

Low Rain

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कमी पाणी

मराठवाडा आणि विदर्भात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खूप कमी पाणी सध्या धरणांमध्ये शिल्लक आहे.

Low Water Storage In Marathwada

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खडकवासला

पुण्याची तहान भागावणाऱ्या खडकवासला धरणात सध्या 51% पाणी शिल्लक आहे.

Khadakwasala Dam 

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100 टक्के

मात्र पुणेकरांना घाबरण्याची गरज नाही कारण पानशेत, वरसगाव, टेमघर या धरणांत जवळपास 100 टक्के पाणीसाठा आहे.

Panshet Dam 100%

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95 टक्के

या 4 धरणांत गेल्यावर्षी तुलना केली तर एवढाच पाणीसाठा होता. फक्त खडकवासला मागच्या वर्षी 95 टक्के भरलेले होते.

Temghar Dam

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पवना

यासह पवना धरण 100 टक्के भरले असून पुणे जिल्ह्यातील इतर भागातील पाणीसाठा गतवर्षी इतकाच आहे.

Pawana Dam

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मुबलक पाणी

त्यामुळे पुणेत सध्या मुबलक पाणीसाठा दिसून येतो.

Sufficient Water Storage

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Ganpati Visarjan 125 Years Ago 

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