खडकवासल्यात 51 टक्के पाणीसाठा! पुण्यासाठी किती पाणी शिल्लक?

Vinod Dengale
राज्यभरात यावर्षी पाऊस कमी पडल्यामुळे पाणीसाठयाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.
Low Rain
eSakal
मराठवाडा आणि विदर्भात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खूप कमी पाणी सध्या धरणांमध्ये शिल्लक आहे.
Low Water Storage In Marathwada
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पुण्याची तहान भागावणाऱ्या खडकवासला धरणात सध्या 51% पाणी शिल्लक आहे.
Khadakwasala Dam
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मात्र पुणेकरांना घाबरण्याची गरज नाही कारण पानशेत, वरसगाव, टेमघर या धरणांत जवळपास 100 टक्के पाणीसाठा आहे.
Panshet Dam 100%
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या 4 धरणांत गेल्यावर्षी तुलना केली तर एवढाच पाणीसाठा होता. फक्त खडकवासला मागच्या वर्षी 95 टक्के भरलेले होते.
Temghar Dam
यासह पवना धरण 100 टक्के भरले असून पुणे जिल्ह्यातील इतर भागातील पाणीसाठा गतवर्षी इतकाच आहे.
Pawana Dam
त्यामुळे पुणेत सध्या मुबलक पाणीसाठा दिसून येतो.
Sufficient Water Storage
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Ganpati Visarjan 125 Years Ago
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