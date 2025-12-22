विहिरीत दडलाय गुप्त राजवाडा! महाराष्ट्रातल्या 'या' गावात आहे ३०० वर्ष जुनी वास्तू

Shubham Banubakode
महाराष्ट्राच्या सातारा जिल्ह्यात अशी एक विहीर आहे, जिच्या आत चक्क राजवाडा बांधण्यात आला आहे. ही विहीर सामान्य नसून स्थापत्यशास्त्राचा अद्भुत नमुना आहे.
साताऱ्याजवळील लिंब गावात ही विहीर असून साताऱ्यापासून १६ किमी अंतरावर आहे. ही विहीर पाहण्यासाठी आजही इतिहासप्रेमी भेट देतात.
ही विहीर जवळपास ३०० वर्षांपूर्वी बांधण्यात आली असून ‘बारा मोटेची विहीर’ या नावाने ती प्रसिद्ध आहे.
गेल्या ३०० वर्षांत ही विहीर कधीही कोरडी पडलेली नाही, हे तिचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य आहे.
१७१९ ते १७२४ दरम्यान छत्रपती शाहू महाराजांच्या पत्नी वीरुबाई भोसले यांच्या देखरेखीखाली या विहिरीचे बांधकाम करण्यात आले.
११० फूट खोल आणि ५० फूट व्यास असलेली ही विहीर ३३०० आंब्यांच्या झाडांना पाणी देण्यासाठी बांधण्यात आली होती.
या विहिरीत चुना-सिमेंट न वापरता दगडावर दगड बसवून हेमाडपंती पद्धतीने भव्य महाल उभारण्यात आला आहे.
विहिरीतील खांबांवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शिल्प, गणपती-हनुमान मूर्ती, कलाकुसर, प्रशस्त जिने आणि चोरवाटा आजही पाहायला मिळतात.
या ठिकाणी छावा चित्रपटांचं शूटींगही करण्यात आलं होतं.
