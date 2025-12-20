महाराष्ट्रातल्या 'या' गावात कधीच विकलं जात नाही दूध; कारण ऐकून धक्का बसेल

Shubham Banubakode
सांगलीच्या कडेगाव तालुक्यातील सासपडे गावात आजही दूध विक्री केली जात नाही.
या गावातील लोक दूध किंवा दुधाचे पदार्थ विकत नाहीत. ही परंपरा गेल्या अनेक पिढ्यांपासून सुरू आहे.
गावकऱ्यांच्या मते दूध विकल्यास गाई-म्हशी पुन्हा गाभण राहत नाहीत, असा अनुभव अनेकदा आला आहे.
दूध विक्री टाळून गावकरी जनावरे केवळ शेणासाठी पाळतात. शेणाचा वापर शेतीत खत म्हणून केला जातो.
गावकऱ्यांच्या मते काहींनी यापूर्वी दूध विकण्याचा प्रयत्न केला पण त्यानंतर कुणाचा गोठा जळाला तर कुणाची जनावरं जखमी झालीत.
याशिवाय दूध व्यवसायासाठी केलेला खर्चही अनेकदा वसूल झाला नाही, त्यामुळे लोकांनी दूध विक्रीचा नाद सोडला आहे.
काही लोक कडेपूरच्या डोंगराई देवीकडे कौल लावून परवानगी घेतल्यानंतरच दूध विकतात. देवीची मान्यता नसेल तर दूध विक्री केली जात नाही.
दूध व्यवसायातून उत्पन्न मिळत असले तरी जुन्या अनुभवांमुळे सासपडे गावात दूध विक्रीबाबत भीती आणि परंपरा आजही जिवंत आहे.
