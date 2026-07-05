महाराष्ट्रात मोठं रहस्य उघड! तळघरातला सापडला गुप्त मार्ग; थेट पोलीस अधीक्षक कार्यालयात जात असल्याचा दावा

Shubham Banubakode

भंडाऱ्याची ओळख

पितळी भांड्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या भंडारा शहरात उभा असलेला पांडे महाल हा शहराच्या ऐतिहासिक आणि स्थापत्य वारशाचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो.

Pandey Mahal Bhandara

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पर्यटकांचे आकर्षण

१९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात उभारण्यात आलेली ही भव्य वास्तू आजही इतिहासप्रेमी आणि पर्यटकांचे आकर्षण ठरते.

Pandey Mahal Bhandara

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पांडे कुटुंबाची वास्तू

पांडे महालाची उभारणी तत्कालीन मालगुजार पांडे कुटुंबाने केली. ब्रिटिश काळात या कुटुंबाचा परिसरात सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव होता.

Pandey Mahal Bhandara

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भव्य प्रवेशद्वार

महालाचे विशाल प्रवेशद्वार, जाड भिंती, लाकडी दरवाजे आणि प्रशस्त अंगण ही त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

Pandey Mahal Bhandara

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कलात्मक सजावट

महालात एक प्रशस्त रंगमहाल असून, त्यामध्ये मोठे आरसे, आकर्षक झुंबर, कोरीव लाकडी काम आणि पारंपरिक सजावटीचे अनेक नमुने पाहायला मिळतात. ( फोटो साभार : विदर्भ दर्शन फेसबूक पेज)

Pandey Mahal Bhandara

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गणेशोत्सवाची जुनी परंपरा

पांडे महालात अनेक दशकांपासून गणेशोत्सव साजरा करण्याची परंपरा सुरू आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात हा महाल भाविकांसाठी खुला केला जातो. ( फोटो साभार : विदर्भ दर्शन फेसबूक पेज)

Pandey Mahal Bhandara

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वारसा जपणारी वास्तू

पांडे महाल हा भंडाऱ्याच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि स्थापत्य इतिहासाचा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे.

Pandey Mahal Bhandara

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गुप्त तळघर

महालाच्या तळघरात अनेक आश्चर्यकारक गोष्टी दडलेल्या असून तळघरातून गुप्त मार्ग थेट जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या आवारात निघतो, असा दावा केला जातो. ( फोटो साभार : विदर्भ दर्शन फेसबूक पेज)

Pandey Mahal Bhandara

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संवर्धनाची गरज

या ऐतिहासिक वास्तूचे संवर्धन करून पुढील पिढ्यांसाठी जतन करण्याची मागणी इतिहासप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांकडून सातत्याने केली जात आहे.

Pandey Mahal Bhandara

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