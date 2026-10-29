महाराष्ट्राच्या मातीत लपलेला नवा जीव!

Ashok Jawale

‘जिनिओफिस चंदगडी’

दिसायला गांडुळासारखा, पण हा आहे पाय नसलेला उभयचर! कोल्हापूरच्या चंदगडमध्ये सापडलेल्या या जीवाचे नाव आहे ‘जिनिओफिस चंदगडी’.

Gegeneophis Chandgadi

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esakal

हा जीव नेमका कोणता?

हा सिसिलियन (Caecilian) गटातील उभयचर असून त्याला पाय नसतात. शरीर लांबट असल्यामुळे त्याला अनेकदा गांडूळ किंवा साप समजले जाऊ शकते.

Gegeneophis Chandgadi

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esakal

कुठे सापडला

कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातील बुझवडे गावाच्या परिसरात या प्रजातीचे नमुने आढळले. ऑगस्ट २०२५ मधील पावसाळी सर्वेक्षणादरम्यान संशोधकांना हा जीव सापडला.

Gegeneophis Chandgadi

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esakal

मातीखाली राहतो

पडलेली कुजकी लाकडे, पालापाचोळा आणि सेंद्रिय पदार्थ असलेल्या ओलसर जागांमध्ये हा जीव आढळला. जमिनीखाली राहण्याच्या सवयीमुळे अशा प्रजाती सहज नजरेस पडत नाहीत.

Gegeneophis Chandgadi

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esakal

नवी प्रजाती

संशोधकांनी शरीररचनेचा सविस्तर अभ्यास आणि जनुकीय विश्लेषण यांच्या आधारे या जीवाची स्वतंत्र प्रजाती म्हणून ओळख निश्चित केली.

Gegeneophis Chandgadi

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esakal

मराठीचा सन्मान

या प्रजातीचे नाव चंदगड परिसरात बोलल्या जाणाऱ्या ‘चंदगडी’ बोलीवरून ठेवण्यात आले.

Gegeneophis Chandgadi

|

esakal

महत्त्वाचा शोध

पश्चिम घाट जैवविविधतेने समृद्ध आहे. या शोधामुळे जमिनीखाली राहणाऱ्या उभयचरांच्या अभ्यासाचे महत्त्व अधोरेखित झाले.

Gegeneophis Chandgadi

|

esakal

अंगणातही सापडेल

मातीतील जीवसृष्टी जपण्यासाठी अनावश्यक कीटकनाशकांचा वापर टाळा आणि अशा जीवांना हाताळण्याऐवजी तज्ज्ञांना माहिती द्या.

Gegeneophis Chandgadi

|

esakal

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esakal

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