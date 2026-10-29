मुंगूस कधी आणि का रुसतो?

संतोष कानडे
मुंगूस हा चपळ, सतर्क आणि आपल्या परिसराशी जुळवून घेणारा वन्य प्राणी आहे.
माणसांप्रमाणे मुंगूस रुसतो, असे म्हणण्यासाठी ठोस वैज्ञानिक पुरावे नाहीत.
मात्र, त्याच्या वागण्यात बदल दिसल्यास तो रागावला किंवा रुसला आहे, असा समज होऊ शकतो.
धोका जाणवल्यास मुंगूस सावध होतो आणि सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचा प्रयत्न करतो.
त्याला कोणी पकडण्याचा किंवा त्रास देण्याचा प्रयत्न केल्यास तो बचावासाठी आक्रमक होऊ शकतो.
अनोळखी आवाज, हालचाली किंवा परिसरातील बदलांमुळेही तो अस्वस्थ होऊ शकतो.
अन्न मिळवण्यात अडचण आल्यास किंवा दुसऱ्या प्राण्याशी संघर्ष झाल्यास त्याच्या वर्तनात बदल दिसू शकतो.
मुंगसाची शेपटी फुलवणे, शरीर ताठ करणे किंवा विशिष्ट आवाज काढणे ही त्याच्या भावस्थितीची किंवा सावधगिरीची चिन्हे असू शकतात.
अशा वेळी त्याला चिथावू नये किंवा जवळ जाण्याचा प्रयत्न करू नये. तो भीती, तणाव किंवा धोक्याला प्रतिसाद देत असतो.