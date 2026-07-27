महाराष्ट्रातील धरणात किती पाणीसाठा? जाणून घ्या एका क्लिकमध्ये!

Aarti Badade

धरणांमध्ये किती पाणीसाठा?

26 जुलै 2026 रोजी राज्यातील महत्त्वाच्या धरणांची ताजी जलसाठा स्थिती.

Dams in Maharashtra Water Storage Levels

|

Sakal

100% भरलेले धरण

राज्यातील तानसा धरण पूर्ण क्षमतेने भरले असून मुंबई परिसरासाठी ही दिलासादायक बातमी आहे.

Dams in Maharashtra Water Storage Levels

|

Sakal

90% पेक्षा जास्त भरलेली धरणे

भंडारदरा – 91.34%,निळवंडे – 90.27% ही धरणे 90 टक्क्यांहून अधिक भरली असून परिसरातील पाणीपुरवठ्यासाठी सकारात्मक स्थिती आहे.

Dams in Maharashtra Water Storage Levels

|

Sakal

85% ते 89% जलसाठा

भातसा – 88.64%,राधानगरी – 87.85%,दारणा – 87.72% या धरणांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

Dams in Maharashtra Water Storage Levels

|

Sakal

75% ते 82% भरलेली प्रमुख धरणे

भीमा (उजनी) – 80.63%,तिल्लारी – 81.17%,उरमोडी – 81.74%,गिरणा – 77.65%,वारणा – 76.17%,धोम – 75.10%

Dams in Maharashtra Water Storage Levels

|

Sakal

कोयना आणि जायकवाडीची स्थिती

दोन मोठ्या धरणांचा आढावा कोयना – 70.78%, जायकवाडी – 39.36%. कोयना धरणात चांगला साठा असला तरी मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणाचा साठा अजूनही तुलनेने कमी आहे.

Dams in Maharashtra Water Storage Levels

|

Sakal

विदर्भ व मराठवाड्यातील प्रमुख धरणे

गोसीखुर्द – 61.55%,तोतलाडोह – 61.79%,येलदरी – 52.60%,हतनूर – 53.33%,मुळा – 45.13%,दूधगंगा – 49.56%

Dams in Maharashtra Water Storage Levels

|

Sakal

सर्वात कमी जलसाठा

मांजरा – 15.76%,विष्णुपुरी – 32.90%,ऊर्ध्व घाटघर – 38.33%

Dams in Maharashtra Water Storage Levels

|

Sakal

आकडे

हे आकडे 26 जुलै 2026 रोजीच्या धरणांतील जलसाठ्यावर आधारित असून पुढील पावसामुळे त्यामध्ये बदल होऊ शकतो.

Dams in Maharashtra Water Storage Levels

|

Sakal

बासमती तांदूळ की इंद्रायणी? रोजच्या आहारासाठी काय आहे बेस्ट?

Basmati vs Indrayani Better Health

|

Sakal

येथे क्लिक करा