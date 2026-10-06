महाराष्ट्राच्या मंत्रालयाची देखणी इमारत नेमकी कुणी बांधली?

Aarti Badade

महाराष्ट्र मंत्रालयाची मुख्य इमारत

मुंबईतील चर्चगेट परिसरातील मॅडम कामा रोडवर असलेली महाराष्ट्र मंत्रालयाची मुख्य इमारत राज्याच्या प्रशासकीय इतिहासातील महत्त्वाची वास्तू आहे.

Mantralaya building history

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Sakal

सात मजली इमारत

या सात मजली इमारतीची वास्तुरचना प्रसिद्ध वास्तुविशारद राजा ऐडेरी यांनी केली होती.

Mantralaya building history

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Sakal

इमारतीचे बांधकाम

मंत्रालयाच्या इमारतीचे बांधकाम राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने म्हणजेच PWD ने केले होते.

Mantralaya building history

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Sakal

वास्तूचे भूमिपूजन

या वास्तूचे भूमिपूजन १६ एप्रिल १९५२ रोजी तत्कालीन मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री बाळ गंगाधर खेर यांच्या हस्ते झाले होते.

Mantralaya building history

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Sakal

मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री

२४ एप्रिल १९५५ रोजी राज्यपाल हरेकृष्ण मेहताब यांच्या हस्ते या इमारतीचे उद्घाटन झाले, तर त्यावेळी मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री होते.

Mantralaya building history

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Sakal

‘मंत्रालय’

स्वातंत्र्योत्तर काळात या इमारतीला सुरुवातीला ‘सचिवालय’ म्हटले जात होते, मात्र पुढे तिचे नाव बदलून ‘मंत्रालय’ करण्यात आले.

Mantralaya building history

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Sakal

भीषण आगीनंतर

२०१२ मधील भीषण आगीनंतर मंत्रालयाच्या इमारतीच्या नूतनीकरणाची जबाबदारीही वास्तुविशारद राजा ऐडेरी यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती.

Mantralaya building history

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Sakal

पुण्यातील भिडेपूल किती वर्ष जुना आहे?

pune Baba Bhide bridge history

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Sakal

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