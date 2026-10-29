MLC सदस्याला कोणते अधिकार असतात अन् किती पगार मिळतो?

Sandip Kapde
MLC म्हणजे विधान परिषदेचा सदस्य असून, त्याला राज्याच्या विधान मंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळते.
Maharashtra MLC Salary and Monthly Allowances
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MLC सदस्यांची निवड स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, शिक्षक, पदवीधर आणि आमदार यांच्यामार्फत केली जाते, तर काही सदस्यांची राज्यपाल नियुक्ती करतात.
Maharashtra MLC Salary and Monthly Allowances
esakal
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या सहा राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आहे.
Maharashtra MLC Salary and Monthly Allowances
esakal
MLC सदस्याला राज्यातील विविध कायद्यांच्या विधेयकांवर चर्चा करण्याचा आणि कायदेनिर्मितीच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार असतो.
Maharashtra MLC Salary and Monthly Allowances
esakal
MLC सदस्य मंत्र्यांना प्रश्न विचारून सरकारी योजना, प्रशासनाचे निर्णय आणि जनतेच्या समस्यांबाबत सरकारकडून उत्तरे मागू शकतो.
Maharashtra MLC Salary and Monthly Allowances
esakal
शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वीज, वाहतूक आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसह विविध सार्वजनिक समस्यांना विधान परिषदेत वाचा फोडण्याचा अधिकार त्याला असतो.
Maharashtra MLC Salary and Monthly Allowances
esakal
MLC सदस्य राज्याच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होऊ शकतो; मात्र अर्थविषयक विधेयकांबाबत त्याचे अधिकार विधानसभेच्या तुलनेत मर्यादित असतात.
Maharashtra MLC Salary and Monthly Allowances
esakal
MLC सदस्याला मुख्यमंत्री किंवा राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री होता येते, मात्र त्यासाठी संविधानातील संबंधित पात्रता आणि नियमांची पूर्तता करावी लागते.
Maharashtra MLC Salary and Monthly Allowances
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MLC सदस्याला मिळणारे वेतन राज्यनिहाय वेगवेगळे असते, मूळ वेतन १,८२,२००, महागाई भत्ता ९१,१००, दूरध्वनीसाठी ८,०००, टपालासाठी १०,००० आणि संगणक चालकासाठी १०,००० यांचा समावेश आहे.
Maharashtra MLC Salary and Monthly Allowances
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राज्याच्या नियमांनुसार MLC सदस्याला सरकारी निवासस्थान, प्रवास भत्ता, वैद्यकीय सुविधा, दूरध्वनी खर्च आणि कार्यालयीन कामकाजासाठी भत्ते मिळू शकतात.
Maharashtra MLC Salary and Monthly Allowances
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पात्रता आणि संबंधित राज्यातील कायद्यांनुसार माजी MLC सदस्यांना निवृत्तीवेतन व इतर सुविधा मिळू शकतात.
Maharashtra MLC Salary and Monthly Allowances
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MLC सदस्याचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो आणि विधान परिषद हे कायमस्वरूपी सभागृह असल्यामुळे दर दोन वर्षांनी साधारणतः एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात.
Maharashtra MLC Salary and Monthly Allowances
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