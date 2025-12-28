महाराष्ट्रातील रहस्यमयी गाव! पाच दिवस गावाबाहेर राहतात गावकरी, कारण काय?

Shubham Banubakode
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातल्या शिराळे गावात सुमारे ४०० वर्षांपासून ‘गावपळण’ ही परंपरा पाळली जाते.
गावपळण म्हणजे संपूर्ण गावाने आपला संसार, कुटुंब, जनावरे घेऊन पाच दिवस गावाबाहेर राहायला जाणे.
८० ते ९० घरांचं हे गाव पाच दिवस पूर्णपणे ओस पडतं. गावात प्रचंड शांतता पाहायला मिळते.
इतकंच नाही तर मुलांची शाळा देखील या पाच दिवसांत गावाबाहेरच भरवली जाते.
गुरे, ढोरे, कोंबड्या, कुत्री असे सर्व पाळीव प्राणी गावाच्या वेशीबाहेर नेले जातात.
भटकंती करणाऱ्यांसारख्या पालांमध्ये संपूर्ण गाव पाच दिवस राहतो.
सुमारे ४०० हून अधिक लोकसंख्या असलेलं शिराळे गाव या परंपरेत सहभागी होतं.
मालवण (वायंगणी, आचरा, चिंदर), देवगड (मुणगे), वैभववाडी (शिराळे) आणि रत्नागिरीतील लांजा (वाघण) येथेही गावपळण पाळली जाते.
