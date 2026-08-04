तुमचं लग्न ठरण्याआधीच होऊ शकतो गेम, महाराष्ट्रात सुरू झाला नवा ट्रेंड

Shubham Banubakode
पूर्वी लग्न ठरवताना नातेवाईकांची चौकशी, मुलगा-मुलगी काय करतात आणि पत्रिका जुळते का एवढ्याच गोष्टी पाहिल्या जायच्या. पण आता काळ बदलला आहे.
new Marriage Trend
esakal
अनेक कुटुंबे लग्नाचा निर्णय घेण्यापूर्वी समोरच्या व्यक्तीची सखोल माहिती तपासण्यासाठी खासगी तपास संस्थांची मदत घेत आहेत.
new Marriage Trend
esakal
खासगी गुप्तचर संस्थांमध्ये प्लीज 'प्री-मॅरिटल बॅकग्राउंड चेकच्या केसेस वाढल्याची माहिती पुढे आली आहे. लग्नापूर्वी काळजी घेण्याची भावना कुटुंबांमध्ये वाढली आहे.
new Marriage Trend
esakal
खासगी गुप्तहेर संस्था आता होणाऱ्या वधू किंवा वराची अनेक स्तरांवर माहिती गोळा करत आहेत. त्यात जुन्या मैत्री-संबंधांपासून सोशल मीडिया तपासला जातो आहे.
new Marriage Trend
esakal
बायोडाटामध्ये लिहिलेली माहिती खरी आहे का, हेही तपासले जाते. शिक्षण, कंपनी, पगार, व्यवसाय याबाबत चुकीची माहिती दिली आहे का, याची खात्री केली जाते.
new Marriage Trend
esakal
मोठे कर्ज, न्यायालयीन प्रकरणे, आर्थिक वाद किंवा गंभीर व्यसनांची माहिती लपवली असल्यास काही कुटुंबे लग्नाचा निर्णय बदलत आहेत.
new Marriage Trend
esakal
माजी आयपीएस अधिकारी आणि वकील वाय. पी. सिंग यांच्या मते, सार्वजनिक नोंदी तपासणे किंवा सामान्य माहितीची पडताळणी करणे कायदेशीर आहे.
new Marriage Trend
esakal
लग्न हा आयुष्यभराचा निर्णय आहे. त्यामुळे योग्य माहिती आणि विश्वासाच्या आधारावर निर्णय घेण्याकडे अनेक कुटुंबांचा कल वाढला आहे.
new Marriage Trend
esakal
बदलत्या काळात ‘प्री-मॅरिटल बॅकग्राउंड चेक’ ही संकल्पना महाराष्ट्रातही वेगाने रूढ होताना दिसत आहे.
new Marriage Trend
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