महाराष्ट्रात कोंबड्यांची संख्या किती आहे?

Sandip Kapde

क्रमांक –

महाराष्ट्र देशातील कुक्कुट संख्येनुसार पाचव्या क्रमांकावर आहे.

|

घट –

१९व्या पशुधन गणनेपेक्षा महाराष्ट्रातील कोंबड्यांची संख्या ४.४९ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

|

वाढ –

बॅकयार्ड पोल्ट्रीमध्ये महाराष्ट्रात २६.३१ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे.

|

घसरण –

कमर्शिअल पोल्ट्रीमध्ये मात्र १३.४४ टक्के घट झाली आहे.

|

प्राबल्य –

महाराष्ट्रातील बहुतेक कुक्कुट पक्षी कोंबड्याच (fowls) आहेत.

|

घटक –

लेयर्स, ब्रॉयलर्स आणि देशी कोंबड्यांचा समावेश महाराष्ट्राच्या पोल्ट्रीमध्ये होतो.

|

आघाडी –

महाराष्ट्र पोल्ट्री मीट उत्पादनात देशात आघाडीवर आहे.

|

स्थान –

तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालनंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो.

|

अहवाल –

पशुसंवर्धन विभागाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात कुक्कुट पालन मोठ्या प्रमाणात होते.

|

चालना –

बॅकयार्ड कोंबड्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे.

|

अद्ययावत –

नवीन गणनेच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील कोंबड्यांची संख्या लवकरच अद्ययावत होईल.

|

संख्या –

महाराष्ट्रात २०१९ च्या २०व्या पशुधन गणनेनुसार सुमारे ७४.३ मिलियन कोंबड्या आहेत.

|

प्रगती –

२१वी पशुधन गणना २०२४-२५ मध्ये सुरू असून पूर्ण आकडेवारी अद्याप उपलब्ध नाही.

|

