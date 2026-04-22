महाराष्ट्रात कोंबड्यांची संख्या किती आहे?

Sandip Kapde
महाराष्ट्र देशातील कुक्कुट संख्येनुसार पाचव्या क्रमांकावर आहे.
Maharashtra Poultry Sector Sees Mixed Trends
esakal
१९व्या पशुधन गणनेपेक्षा महाराष्ट्रातील कोंबड्यांची संख्या ४.४९ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
बॅकयार्ड पोल्ट्रीमध्ये महाराष्ट्रात २६.३१ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे.
कमर्शिअल पोल्ट्रीमध्ये मात्र १३.४४ टक्के घट झाली आहे.
महाराष्ट्रातील बहुतेक कुक्कुट पक्षी कोंबड्याच (fowls) आहेत.
लेयर्स, ब्रॉयलर्स आणि देशी कोंबड्यांचा समावेश महाराष्ट्राच्या पोल्ट्रीमध्ये होतो.
महाराष्ट्र पोल्ट्री मीट उत्पादनात देशात आघाडीवर आहे.
तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालनंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो.
पशुसंवर्धन विभागाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात कुक्कुट पालन मोठ्या प्रमाणात होते.
बॅकयार्ड कोंबड्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे.
नवीन गणनेच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील कोंबड्यांची संख्या लवकरच अद्ययावत होईल.
महाराष्ट्रात २०१९ च्या २०व्या पशुधन गणनेनुसार सुमारे ७४.३ मिलियन कोंबड्या आहेत.
२१वी पशुधन गणना २०२४-२५ मध्ये सुरू असून पूर्ण आकडेवारी अद्याप उपलब्ध नाही.
Why LPG Cylinders Have 14.2 kg Gas
esakal