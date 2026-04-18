LPG सिलिंडरमध्ये फक्त १४.२ किलो गॅस का असतो?

Sandip Kapde

निरीक्षण

घरात येणाऱ्या एलपीजी सिलिंडरवर १४.२ किलो असे स्पष्ट लिहिलेले असते, हे अनेकांच्या लक्षात येते

प्रश्न

मग सरळ १४ किंवा १५ किलो का नाही, असा प्रश्न अनेकांना पडतो

कारण

हे १४.२ किलो कोणताही योगायोग नसून दीर्घ इंजिनिअरिंग अनुभव आणि सुरक्षा नियमांवर आधारित आहे

इतिहास

भारतात १९५० च्या दशकाच्या शेवटी Burmah Shell ने एलपीजीची सुरुवात केली तेव्हा हा मानक विकसित झाला

बदल

पुढे याच कंपनीला Bharat Petroleum म्हणून ओळखले जाऊ लागले

संशोधन

सुरुवातीला ठोस नियम नव्हते, पण प्रयोगांमधून १४.२ किलो हेच सर्वात योग्य प्रमाण असल्याचे दिसून आले

वजन

रिकामा सिलिंडर आणि १४.२ किलो गॅस मिळून एकूण वजन साधारण २९ ते ३० किलो होते

सुविधा

हे वजन सरासरी व्यक्ती किंवा डिलिव्हरी करणाऱ्याला सहज उचलता येईल असे आहे

अडचण

जर १५ किलो गॅस भरला तर वजन वाढून अरुंद गल्ल्या किंवा जिन्यांमधून नेणे कठीण झाले असते

कालावधी

१४.२ किलो गॅस साधारण कुटुंबासाठी ३० ते ४५ दिवस पुरतो, त्यामुळे वारंवार बुकिंग करावी लागत नाही

रचना

एलपीजी ही प्रोपेन आणि ब्यूटेन यांचे मिश्रण असून ती उच्च दाबाखाली साठवली जाते

सुरक्षा

तापमान वाढल्यावर गॅस प्रसरण पावते, त्यामुळे सिलिंडरमध्ये मोकळी जागा आवश्यक असते; जास्त गॅस भरल्यास दाब वाढून अपघात होऊ शकतो

