पावसाळ्यात दही खावे की टाळावे? डॉक्टर काय सांगतात?

Vinod Dengale
दही हे आरोग्यासाठी खूप चांगले मानले जाते, मात्र पावसाळ्यात दही खावे की नाही याबाबत लोकांच्या मनात सध्या प्रश्न आहे.
Curd
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पावसाळ्यात आजारी पडण्याची शक्यता जास्त असल्याने खाण्या-पिण्याबाबात काळजी घेणे आवश्यक असते.
Health Care
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आयुर्वेदानुसार पावसाळ्यात दही खाल्ल्याने शरीरात कफ किंवा पित्त वाढू शकते. त्यामुळे दही न खाण्याचा सल्ला दिला जातो.
Curd Science
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कारण पावसाळ्यात आपली पचनशक्ती मंडवलेली असते त्यामुळे दही पचायला जड जाते.
Poor digestion
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मात्र तज्ञांच्या मते दह्यातील 'प्रोबायोटिक्स' पोटाच्या आरोग्यासाठी आणि प्रतिकारशक्तीसाठी चांगले असतात.
Curd Benefits
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त्यामुळे पावसाळ्यात फ्रीजमधील थंड दही खाण्याऐवजी नेहमी ताजे आणि रूम तापमानात असणारे दही असावे.
Best Curd
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रात्रीच्यावेळी दही खाऊ नये तसेच सर्दी, खोकला असेल तरी त्यावेळी दही खाणे टाळावे.
No Curd at Night
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10 Body Changes from Daily Cold Meals in Rainy Season
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