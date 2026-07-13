पावसाळ्यात दही खावे की टाळावे? डॉक्टर काय सांगतात?

Vinod Dengale

दही

दही हे आरोग्यासाठी खूप चांगले मानले जाते, मात्र पावसाळ्यात दही खावे की नाही याबाबत लोकांच्या मनात सध्या प्रश्न आहे.

Curd 

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काळजी

पावसाळ्यात आजारी पडण्याची शक्यता जास्त असल्याने खाण्या-पिण्याबाबात काळजी घेणे आवश्यक असते.

Health Care 

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आयुर्वेद

आयुर्वेदानुसार पावसाळ्यात दही खाल्ल्याने शरीरात कफ किंवा पित्त वाढू शकते. त्यामुळे दही न खाण्याचा सल्ला दिला जातो.

Curd Science 

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पचनशक्ती मंद

कारण पावसाळ्यात आपली पचनशक्ती मंडवलेली असते त्यामुळे दही पचायला जड जाते.

Poor digestion

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शरीरासाठी चांगले

मात्र तज्ञांच्या मते दह्यातील 'प्रोबायोटिक्स' पोटाच्या आरोग्यासाठी आणि प्रतिकारशक्तीसाठी चांगले असतात.

Curd Benefits 

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कोणत खाव?

त्यामुळे पावसाळ्यात फ्रीजमधील थंड दही खाण्याऐवजी नेहमी ताजे आणि रूम तापमानात असणारे दही असावे.

Best Curd 

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कधी खाऊ नये?

रात्रीच्यावेळी दही खाऊ नये तसेच सर्दी, खोकला असेल तरी त्यावेळी दही खाणे टाळावे.

No Curd at Night 

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पावसाळ्यात रोज थंड जेवण जेवल्यास शरीरात कोणते 10 बदल होतात?

10 Body Changes from Daily Cold Meals in Rainy Season

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