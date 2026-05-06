असा महाराष्ट्र माझा! इतिहास, संस्कृती अन् प्रगतीचा अद्भूत संगम; 'हे' आहे राज्याचे वैभव!

लोणार सरोवर - निसर्गाचे दुर्मिळ आश्चर्य

बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवर हे उल्कापातामुळे तयार झालेले जगातील अत्यंत दुर्मिळ नैसर्गिक नवल आहे.

अजिंठा लेणी - चित्रकलेचा जिवंत इतिहास

केवळ दगडात कोरलेली रचना नसून, अजिंठा लेणी म्हणजे भारतीय चित्रकलेचा एक अद्भुत आणि समृद्ध इतिहास आहे.

नालासोपारा - प्राचीन जागतिक व्यापार केंद्र

प्राचीन 'शूर्पारक' म्हणजेच नालासोपारा हे अडीच हजार वर्षांपूर्वी मेसोपोटेमिया आणि इजिप्तशी जोडलेले प्रमुख बंदर होते.

नाशिक - भारताची 'वाईन कॅपिटल'

नाशिक हे केवळ धार्मिक शहर नसून, भारतातील द्राक्ष आणि कांदा उत्पादनाचे तसेच वाईन उद्योगाचे प्रमुख केंद्र आहे.

वारी आणि गणेशोत्सव - जिवंत परंपरा

महाराष्ट्रातील वारी आणि गणेशोत्सव हे केवळ सण नसून, जनसामान्यांना एकत्र जोडणारी एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा आहे.

पुणे आणि नागपूर - विकासाची नवी शिखरे

आयटी, ऑटोमोबाईल आणि डिफेन्स क्षेत्रात मोठी प्रगती साधत ही शहरे भारताच्या विकासाची महत्त्वाची केंद्रे बनली आहेत.

सातवाहन साम्राज्य आणि किल्ल्यांचे नियोजन

महाराष्ट्रातील ३५० हून अधिक किल्ले हे उत्कृष्ट नियोजन आणि जलव्यवस्थेचे जगातील सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आहेत.

निसर्गाची तीन वैविध्यपूर्ण रूपे

कोकणचा समुद्र, सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा आणि दख्खनचे पठार असे निसर्गाचे तीन वेगवेगळे अनुभव एकाच राज्यात मिळतात.

महाराष्ट्रातील 'खतरनाक' ट्रेक्स! साहसाची आवड असेल तर या ठिकाणांना नक्की भेट द्या

