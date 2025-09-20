महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात सर्वात जास्त कांद्याचे उत्पादन होते?

सकाळ डिजिटल टीम

कांदा उत्पादन

महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यात कांद्याचे उत्पादन सर्वाधीक प्रमाणात घेतले जाते जाणून घ्या.

सर्वाधिक उत्पादन

नाशिक जिल्हा महाराष्ट्रातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी सुमारे 37% उत्पादन एकटाच करतो. या मोठ्या प्रमाणामुळे नाशिकला महाराष्ट्राची 'कांदा राजधानी' म्हणून ओळखले जाते.

देशातही अव्वल

केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर संपूर्ण भारतात नाशिक जिल्हा कांदा उत्पादनात आघाडीवर आहे. देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी सुमारे 10% उत्पादन नाशिकमध्ये होते.

लासलगाव बाजारपेठ

नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते.

विविध जाती

या जिल्ह्यात कांद्याच्या वेगवेगळ्या जातींची लागवड होते, ज्यामुळे वर्षभर कांद्याचे उत्पादन घेणे शक्य होते.

अनुकूल हवामान

नाशिकमधील हवामान आणि माती कांदा पिकासाठी अत्यंत अनुकूल आहे, ज्यामुळे उत्पादकता चांगली मिळते.

प्रमुख तालुके

नाशिक जिल्ह्यामध्ये चांदवड, येवला, मालेगाव, सिन्नर आणि निफाड यांसारख्या तालुक्यांमध्ये कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते.

आर्थिक महत्त्व

कांदा हे नाशिक जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधार आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते.

निर्यात केंद्र

नाशिकमधून कांदा केवळ देशातच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही निर्यात होतो. येथील शेतकरी कांद्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणि सुधारित जातींचा वापर करतात.

