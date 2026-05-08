महाराष्ट्र SSC बोर्डाची पहिली १० वीची परीक्षा कधी झाली?

Vinod Dengale
आज महाराष्ट्र १० वी SSC बोर्डाचा निकाल लागल्याने अनेकांना प्रश्न पडला आहे की १० वी बोर्डाची पहिली परीक्षा कधी झाली?
१ जानेवारी १९६६ रोजी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची स्थापना झाली.
त्यानंतर १९६८-६९ पासून १०+२+३ ही नवीन शिक्षण पद्धती सुरू झाली.
५ व्या इयत्तेसाठी १९६८ मध्ये हा नवीन अभ्यासक्रम लागू झाला. तर हळूहळू प्रत्येक वर्गासाठी नवीन सिलॅबस लागू होत गेला.
यात इंग्लिश आणि गणित हे दोन्ही विषय अनिवार्य करण्यात आले.
महाराष्ट्र बोर्डाची पहिली १० वी SSC परीक्षा मार्च-एप्रिल १९७५ मध्ये झाली आणि त्याच वर्षी जूनमध्ये निकाल लागला.
याबाबत MSBHSE बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाइटवर माहिती उपलब्ध नसली तरी काही ठिकाणी मार्च-एप्रिल १९७५ या वर्षाचा उल्लेख आढळतो.
